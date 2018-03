Subastan carta de Einstein que revela parte de su teoría gravitacional

Una carta escrita por el físico Albert Einstein fue adjudicada por 103 mil 700 dólares (casi dos mdp) el martes en un subasta en Jerusalén, constató un periodista de la AFP.

Esta carta manuscrita sobre la teoría de la gravitación, escrita en alemán, fue enviada por Albert Einstein en 1928 de Berlín a un colega matemático.

Einstein letter on Theory of Relativity fetches $100,000 at Jerusalem auction https://t.co/oFYJDg9Oy1 pic.twitter.com/w5p4yUYb9i — The Times of Israel (@TimesofIsrael) 6 de marzo de 2018

Su comprador requirió el anonimato.

Otros lotes, entre los cuales figuran cartas, autógrafos y fotografías del premio Nobel de Física 1921, fueron vendidos por varios miles de dólares.

"Estas cartas revelan la personalidad compleja del gran científico", afirmó a la AFP el director de la sala de ventas Winner's, Gal Wiener.

En octubre de 2017, una nota manuscrita de Albert Einstein sobre el secreto de la felicidad fue subastada en Jerusalén por 1,56 millones de dólares, cerca de 200 veces más que las estimaciones previas, que apuntaban a conseguir un valor de entre 5 mil y 8 mil dólares.

Einstein, que rechazó convertirse en el primer presidente del Estado de Israel, era gobernador no residente de la universidad Hebraica de Jerusalén, hasta su fallecimiento en 1955.

Dejó sus archivos, la mayor colección del mundo de sus documentos, a esa institución. Entre los documentos figura el manuscrito de la teoría de la relatividad.