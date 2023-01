Hay un planeta con proporciones similares a la Tierra: el nuevo descubrimiento del James Webb

El telescopio James Webb no para de entregarnos descubrimientos impresionantes y en esta ocasión nos trae imágenes de su primer planeta descubierto el cual es muy similar a la Tierra, principalmente, en lo que respecta a su tamaño.

El equipo de investigación que hizo el hallazgo está dirigido por Kevin Stevenson y Jacob Lustig-Yaeger, pertenecientes al Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins en Laurel, Maryland.

El exoplaneta llamado LHS 475 b, tiene casi exactamente el mismo tamaño que la Tierra, registrando el 99 por ciento del diámetro de nuestro planeta.

Luego de revisar con detenimiento los objetivos del Satélite de Sondeo de Exoplanetas en Tránsito (TESS) de la NASA, que sugería la existencia de un planeta, el espectrógrafo de infrarrojo cercano de Webb (NIRSpec) logró capturar fácilmente al cuerpo celeste con sólo dos observaciones.

“No hay duda de que el planeta está ahí. Los datos prístinos de Webb lo validan”, dijo Lustig-Yaeger. “El hecho de que también sea un planeta pequeño y rocoso es impresionante para el observatorio”, agregó Stevenson.

“Estos primeros resultados de observación de un planeta rocoso del tamaño de la Tierra abren la puerta a muchas posibilidades futuras para estudiar atmósferas de planetas rocosos con Webb”, coincidió Mark Clampin, director de la División de Astrofísica en la sede de la NASA en Washington.

“Webb nos acerca cada vez más a una nueva comprensión de los mundos similares a la Tierra fuera de nuestro sistema solar, y la misión apenas comienza”, dijo Clampin.

Hasta el momento, el equipo se encuentra estudiando al planeta, que fue observado por primera vez el 31 de agosto de 2022, si bien los datos no han mostrado si hay atmósfera, los científicos hacen conjeturas dependiendo de lo que aprecían en el planeta.

“El telescopio es tan sensible que puede detectar fácilmente una variedad de moléculas, pero aún no podemos sacar conclusiones definitivas sobre la atmósfera del planeta”, dijo Erin May.

Al momento, sólo hay teorías de la composición de la atmósfera:

“Hay algunas atmósferas de tipo terrestre que podemos descartar”, explicó Lustig-Yaeger. "No puede tener una atmósfera espesa dominada por metano, similar a la de la luna Titán de Saturno".

También dijeron que es posible que el planeta no tenga atmósfera, pero hay algunas composiciones atmosféricas que no se han descartado, como una atmósfera de dióxido de carbono puro.

"En contra de la intuición, una atmósfera 100 por ciento de dióxido de carbono es mucho más compacta que se vuelve muy difícil de detectar", dijo Lustig-Yaeger.

El telescopio James Webb reveló que LHS 475 b es unos cientos grados más cálido que nuestro planeta, lo que hace pensar que, si se encuentran nubes, este puede ser más parecido a Venus, que tiene una atmósfera de dióxido de carbono y está constantemente envuelto en gruesas nubes.

También descubrieron que el planeta completa una órbita en sólo dos días, y que está más cerca de su estrella que cualquier otro planeta de nuestro sistema solar. La estrella orbitada es una enana roja que tiene menos de la mitad de la temperatura de nuestro Sol, lo que indica que LHS 475 b aún podría tener una atmósfera.

LHS 475 b está relativamente cerca, a 41 años luz de distancia, en la constelación de Octans.

Estos hallazgos abren la posibilidad de identificar planetas del tamaño de la Tierra que orbitan estrellas enanas rojas de menor tamaño.

“Esta confirmación de planeta rocoso destaca la precisión de los instrumentos de la misión”, dijo Stevenson. “Y es solo el primero de muchos descubrimientos que hará”, concluyen.