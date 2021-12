Toca por primera vez el sol sonda especial de la NASA

En un hecho inédito una sonda espacial de la NASA "tocó" por primera el sol al volar a través de la atmósfera superior de este astro y tomar muestras de partículas y campos magnéticos en ese lugar, informó la agencia aeroespacial.

Se trata de la primera ocasión, en la historia, en que una nave se adentra en las fronteras exteriores del sol, donde la sonda Parker Solar Probe permaneció durante cinco horas.

☀️ Our #ParkerSolarProbe has touched the Sun!



For the first time in history, a spacecraft has flown through the Sun's atmosphere, the corona. Here's what it means: https://t.co/JOPdn7GTcv



#AGU21 pic.twitter.com/qOdEdIRyaS — NASA (@NASA) December 14, 2021

"Que la sonda haya tocado el sol supone un momento culmen para la ciencia solar y una proeza extraordinaria", indicó el administrador asociado de la junta de misión científica de la Nasa, Thomas Zurbuchen, en un comunicado.

Para el científico, este logro permitirá a los investigadores conocer mejor la evolución del astro rey y sus impactos en el sistema solar, además de poder extrapolar todos los nuevos conocimientos que se obtengan a las estrellas del resto del universo.

A mediados de julio, los datos recabados por la Parker Solar Probe permitieron a los científicos establecer las primeras mediciones definitivas del campo eléctrico de la estrella.

Un estudio publicado ofreció detalles de su interacción con el viento solar, que es un flujo continuo de partículas energéticas emitidas por la corona solar y que puede afectar a las actividades en la Tierra, desde los satélites hasta las telecomunicaciones. La Parker Solar Probe fue lanzada en 2018 en dirección al Sol y cada vez se fue acercando más.

El campo eléctrico del sol surge de la interacción que se genera entre protones y electrones cuando los átomos de hidrógeno se desprenden debido al intenso calor por la fusión en las profundidades del astro.

En este entorno, los electrones, con una masa mil 800 veces menor que la de los protones, salen disparados hacia el exterior, al estar menos limitados por la gravedad que los protones, pero estos, con su carga positiva, logran frenar a algunos electrones.

