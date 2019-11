Crean bastón con Google Maps para personas con discapacidad visual

Lamentablemente muchas de nuestras ciudades no están al 100% adaptadas para simplificar el día a día de las personas que presentan alguna discapacidad. Incluso a veces parece que los servicios que nos trae la tecnología más reciente no llegan a cubrir a todos los sectores de la sociedad y sus diversas necesidades.

Sin embargo no hay límites para las mentes innovadoras, tal es el caso de la empresa We Walk, una compañía turca que ha desarrollado el primer bastón inteligente con Google Maps y asistente virtual que servirá de guía para personas que no cuentan con visión.

Este invento cuenta con la tecnología necesaria capaz de facilitar la vida en aspectos que parecían olvidados de las personas con discapacidad visual.

El bastónde 250 centímetros, así como un motor de vibración que altera a la persona que lo usa de la cercanía de los obstáculos o peligros que podrían poner en riesgo su integridad física.

Con conexión a smartphone

Este artículo ya fue aprobado, y ahora se encuentra a la venta en el mercado. La empresa incorpora la opción de conexión al teléfono móvil a través de Bluetooth, así como un giroscopio y acelerómetro para leer el entorno que rodea al usuario.

A su vez, el bastón tiene una pequeña pantalla desde donde se pueden consultar las indicaciones de ruta dictadas en alta voz. Se planea que tenga algunas actualizaciones periódicas de software.

Características

Es fácil de llevar y fácil de recargar, se informó que su modo de carga es a través de un puerto USB desde donde se alimenta una batería de mil mAh.

En cuanto al diseño, sus dimensiones de 25 x 289 x 44 milímetros, unido a un peso de 280 gramos, lo que lo vuelve muy liviano y manejable.

Su costo es de aproximadamente 500 dólares, alrededor de 9 mil 500 pesos mexicanos y puedes conseguirlo a través de su página web: https://wewalk.io/.