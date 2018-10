El Domingo 28 de Octubre de 2018 a las 02:00 de la madrugada pasarán a ser las 01:00 horas, y tenemos que retrasar una hora todos los relojes.

El Estado de Baja California y otras 28 de entidades fronterizas del norte de México se rigen por el horario de invierno estadounidense, el primer domingo de noviembre. De este modo el cambio no afecta a las actividades comerciales que mantienen con las ciudades colindantes.

Excepciones:



Baja California: Ensenada, Mexicali, Rosarito, Tecate y Tijuana.

Chihuahua: Ascensión, Ciudad Juárez, Coyame, Guadalupe, Janos, Manuel Benavides, Ojinaga y Práxedis G. Guerrero.

Coahuila: Ciudad Acuña, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Nava, Ocampo, Piedras Negras y Zaragoza.

Nuevo León: Anáhuac y Los Aldamas

Tamaulipas: Camargo, Ciudad Mier, Ciudad Miguel Alemán, Ciudad Río Bravo, Gustavo Díaz Ordaz, Heroica Matamoros, Nueva Ciudad Guerrero, Nuevo Laredo, Reynosa, Río Bravo y Valle Hermoso.





Pero... alguna vez te has preguntado ¿desde cuándo se implementó y por qué?

Ben Franklin, al parecer fue la primera persona en sugirió el concepto de ahorro de luz diurna, según el autor del libro Seize the Daylight: The Curious and Contentious Story of Daylight Saving Time, David Prerau.

Benjamin escribió que había sido despertado varias veces a las 6 de la mañana y se había dado cuenta de que el sol resplandecía antes de lo acostumbrado. Franklin se dio cuenta de la cantidad de aceite que se podría ahorrar durante la noche si la gente se despertara antes para hacer sus tareas.

Fue hasta la Primera Guerra Mundial cuando el cambio de horario se llevó a gran escala. Alemania fue el primer estado en aprobar el cambio de hora para reducir las horas de iluminación artificial y así ahorrar carbón que podría utilizarse en la guerra.



En México no se realiza de forma conjunta. El cambio de horario se hace desde 1996 por decreto presidencial.

La gente sufre de fatiga y falta de memoria por cambios de horario

Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y conductuales que siguen un ciclo diario, y que responden, principalmente, a la luz y la oscuridad en el ambiente de un organismo.

Raúl Aguilar, investigador del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, los ritmos circadianos más perceptibles son los del descanso y la alimentación, una persona suele tener sueño o hambre a una hora similar.

Cuando estos procesos se alteran por los cambios horarios, agrega el doctor Aguilar, sentimos fatiga, irritabilidad, problemas digestivos o falta de memoria.



El horario de invierno (o el natural, como le llaman algunos), se caracterizará por contar con días con menos horas de luz natural debido a que es cuando la Tierra va alejándose cada vez más del Sol, y la inclinación de sus ejes va “acortando” nuestros días.