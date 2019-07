Echar "chela" en el trabajo; la propuesta del senador priista Mario Zamora

Son las seis de la mañana y al senador priista Mario Zamora Gastélum se le antoja una cerveza Pacífico bien helada, pa´ la calor.

“¡Imagínense ustedes! a un técnico de la Secretaría de Agricultura que le toca ir a verificar una amplia extensión de tierra ahorita de Sinaloa, que está a 42 grados centígrados. Y de repente, por ahí como a las 15:00, 16:00 horas de la tarde; a la mejor es viernes y se toma una o dos pacifiquitos bien heladas, a poco ya por eso va a faltar a la ley.’’

Estoy muy consciente de que son las 6:00 de la mañana, pero ahora sí que esto no lo podía dejar pasar porque de haberlo hecho, en mi tierra me linchan, dice el priista con sentido del humor.

Es el debate de la Ley de Austeridad que inició la madrugada de este martes y concluyó cerca de las 07:00 horas, más de cinco de discusión.

#Viral #BienHonesto El Senador @MarioZamoraG pide que se permita echarse unas dos o tres "cervecitas" en horario de trabajo; pa'refrescarse... sobre todo en #Sinaloa que hace un #calorón #salud 😎🍻🥴

¿Usted que opina? pic.twitter.com/97vB8b59SF — Daniel Guzman (@DanielGGuzman) July 2, 2019

"Y déjenme iniciar con una reflexión muy rápida", dice a sus pares desde tribuna.

“Queremos que la realidad se ajuste a la ley o tratamos de hacer leyes que se ajusten a la realidad, ¿y por qué me refiero a esto?", se preguntó el senador priista para luego responder.

“Hay médicos que dicen que es más sano tomarte dos cervezas, si están bien heladas, que una Coca-Cola’’. Zamora Gastélum detalla que en el artículo 21, en su fracción III, se prohíbe ingerir bebidas alcohólicas en el horario de trabajo.

“¡Ah! Caramba, carambolas’’, exclama. "Pero vayamos un poco y hagamos la reflexión", señala.

"¿Qué pasa si esta ley hubiera sido vigente en los años 30 y 40’s en Inglaterra? Churchill nunca hubiera sido Primer Ministro y la historia del mundo fuera otra", expuso.

ENTRE ALIPÚS Y TEJUINOS

Entre los escaños se escucha: “ni Calderón –Felipe-’’

El senador Zamora, responde: “y lo dicen sus compañeros’’.

Detalla: un Senador que le tengo un gran respeto y cariño, hace algunas horas platicábamos, no lo voy a mencionar por su nombre, pero me decía: “Fíjate, Mario, que en algunas otras legislaturas cuando se hacían sesiones largas sí nos echábamos uno que otro alipús para aguantar vara, y no pasó nada”.

Mexicanas y mexicanos que les gusta echarse una cervecita, un alipús, son mucho más que 30 millones, estoy seguro, dice el senador en relación a los que votaron por Morena. “Yo creo que, decía mi abuela, no seamos más papistas que el Papa’’.

Y yo pregunto, si mi amigo Bours, que es senador, y hace una gira por el Valle del Yaqui, una gira de trabajo, y le invitan unas cervecitas, ¿si se las toma va a estar faltando a la ley? O mi amigo Cruz Pérez Cuéllar, que me consta que chambea, a lo mejor un viernes, después de sesión de jueves, va con nuestros amigos tarahumaras y le invitan unos tejuinos –cerveza de maíz-, les vas a decir que no porque es ilegal.

Por eso, dijo el priista, pido que se retire la fracción III del artículo 21 y que a la hora de trabajo pueda uno tomarse dos o tres cervecitas sin ningún problema y sin sentir que está faltando alguien a la ley.