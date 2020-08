¿Qué debo hacer si veo un oso? NL recomienda las siguientes medidas

Tocar el claxon o lanzar un grito bien fuerte podría salvarte de ser atacado por un oso en Nuevo León, así lo anunciaron las autoridades junto con otras recomendaciones de lo que hay que hacer y lo que no ante la presencia de este animal.

Últimamente varias personas han vivido en carne propia el miedo de tener un oso frente a ellas, lo cual desató una gran polémica, por una parte el hecho de que estos animales se encuentran en su hábitat y por el otro lado, el riesgo que representan a los humanos, pues un movimiento en falso y el escenario podría ser el peor.

➡️Oso 'amigo' de Nuevo León se queda dormido y es capturado

Por tanto, autoridades entregaron una serie de recomendaciones a los habitantes del área Olinalá en Nuevo Léon de encontrarse es esta situación, lo cual sería benéfico tanto para la persona como para el animal.

Lo que hay que hacer: gritar muy fuerte hasta que se aleje, hacer mucho ruido con el claxon u otro objeto, en caso de ataque gritar y tratar de repelerlo.

"Ante las cada vez más interacciones ciudadanas con osos y la confianza con la que las personas tratan a estos animales, es importante que tú y tu familia sepan que el oso es un animal silvestre con un comportamiento poco predecible y la cercanía con ellos es muy peligrosa".

Lo que no se debe hacer: no hay que acercarse al oso ni permitir que éste lo haga, no correr, retirarse del lugar de manera tranquila, no alimentarlo ni permitir que entre en confianza, no tomar fotografías, pues quien lo haga será sancionado, así como no dejar alimentos horas antes de que pase el camión recolector o de otra forma también se aplicará castigo a la persona responsable.

Gustavo Treviño, director de Parques y Vida Silvestre comentó que alimentar a los osos es el peor error que realizan las personas, ya que lejos de ayudarlos, hacen que tengan más contacto con los humanos, pierdan el miedo y aumenten las posibilidades de que se tornen agresivos.

➡️ Sin cruceros y buques, la vida marina recupera su hábitat

En algunos sectores de esta localidad y de Monterrey, se han registrado avistamientos de osos, e incluso las personas intentan socializar con ellos.

¡Oso curioso! 🐻🐻#VIDEO: Un grupo de paseantes del Parque Ecológico Chipinque, en Nuevo León, fue sorprendido por un oso, el cual que se le acercó a tres mujeres y abrazó a una de ellashttps://t.co/KHfNXPbh2v pic.twitter.com/6hv2RkxBn5 — El Sol de México (@elsolde_mexico) July 18, 2020

Cabe destacar que el oso negro (Ursus americanus) es un carnívoro, aunque la mayor parte de su dieta se compone de bayas, flores, hierbas, tubérculos y frutos secos. Complementan su alimentación con carroña, peces, insectos, miel y ardillas.

Se trata de la única especie de la familia Ursidae aún presente en el país, listada en la categoría de En peligro de extinción, en la Norma Oficial Mexicana, NOM- 059-SEMARNAT-2010.