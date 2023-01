Industria fósil gasta millones en desinformar

La industria del gas y del petróleo gastó cerca de 4 millones de dólares en publicar en redes sociales mensajes que podrían ser "engañosos o que puedan inducir a error" sobre la crisis climática, sus impactos y sus soluciones, esto en el marco de la cumbre del clima de la ONU (COP27) que se celebró en noviembre de 2022 en Sharm el Sheij, Egipto.

Así lo expone un informe que la Red de Acción Climática Contra la Desinformación (CAAD) publicó, y en el que se analizan las campañas pagadas en Facebook e Instagram que alentaron discursos falsos o tendenciosos sobre la crisis climática en el contexto del encuentro internacional.

Entérate de: Desperdicio de alimentos afecta negativamente el medio ambiente y la economía: Sodexo





El estudio, que fue coordinado por el Institute for Strategic Dialogue, se elaboró conjuntamente por las organizaciones ACT Climate Labs, CASM Technology, Climate Nexus, Code for Africa, Conscious Advertising Network, DeSmog, Dewey Square Group, el laboratorio de ideas E3G, Amigos de la Tierra EE.UU., Graphika, Media Matters for America, Purpose Asia Pacific, Purpose Climate Labs, Greenpeace, Union of Concerned Scientists, la Universidad de Exeter y SEDA Lab.

Con "desinformación climática", las organizaciones se refieren a la difusión de contenidos que minimizan la gravedad del cambio climático y sus consecuencias, que niegan el fenómeno o que presentan como positivos para detener el calentamiento los esfuerzos que contradicen el consenso científico sobre lo necesario para frenar el aumento de la temperatura global.

Ecología Sé parte del cambio, adopta un ajolote

Los autores del documento identificaron a la industria de los combustibles fósiles y de sus derivados -petroleras, fabricantes de plásticos, laboratorios de ideas que promueven el uso de estas energías contaminantes (que son las principales causantes del calentamiento global)- entre los mayores pagadores de anuncios de desinformación climática durante la celebración de la cumbre climática en Egipto.

Entre el 1 de septiembre y el 23 de noviembre de 2022 el análisis halló 3 mil 781 anuncios -la mayoría impulsados por el grupo Energy Citizens, asociado al Instituto Americano de Petróleo- en Facebook e Instagram con mensajes que "retrasan" la acción climática, denuncia el informe.

El "manual narrativo" de la desinformación, a juzgar por las publicaciones evaluadas, consistió en "explotar la crisis del costo de vida y eludir las preocupaciones sobre los gases de efecto invernadero", sembrar dudas sobre la fiabilidad de las tecnologías limpias y defender el uso de combustibles fósiles como energías "necesarias y fiables", entre otras técnicas.

Durante la COP27, donde cerca de 200 estados se comprometieron a crear un fondo de pérdidas y daños, esos contenidos pagados en redes favorecieron un "encuadre engañoso" para presentar el fondo como "reparaciones climáticas", alega el estudio.

Ecología #Normal | ¿Por qué la separación de pilas?

"Esta investigación demuestra que la desinformación climática no está desapareciendo y que, de hecho, está empeorando. Durante la COP, el motor de búsqueda de Twitter puso #ClimateScam entre los primeros resultados sin ninguna justificación de los datos que lo respaldaban", afirmó en el comunicado la portavoz de desinformación climática de Amigos de la Tierra EE.UU., Erika Seiber.

"Hasta que los gobiernos no responsabilicen a las redes sociales y a las empresas de publicidad, y hasta que las empresas no responsabilicen a los desinformadores, las conversaciones cruciales sobre la crisis climática van a estar en peligro. Para empezar, Twitter debería ofrecer una explicación de cómo surgió esta inexcusable tendencia al negacionismo climático", acusó Seiber.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El grupo de expertos en cambio climático de la ONU advierte en su último informe de que la "propagación de información científicamente engañosa por parte de contramovimientos organizados ha alimentado la polarización, con implicaciones negativas para la política climática".

También el secretario general de la ONU, António Guterres, ha dicho en múltiples ocasiones que los productores de combustibles fósiles son completamente conscientes de que su producto principal está “horneando nuestro planeta".