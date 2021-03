WWF elimina el panda del logotipo para denunciar la pérdida de biodiversidad

WWF ha eliminado el panda de su logotipo por primera vez en sus 60 años de historia con el fin de representar la “dramática pérdida de biodiversidad a nivel mundial” así como los riesgos sociales y económicos que conlleva.

La organización conservacionista ha confirmado este mismo miércoles en un comunicado que se une así a otras corporaciones, ong y equipos deportivos para eliminar “la Naturaleza" de su marca con motivo de la conmemoración hoy del Día Mundial de la Vida Silvestre.

📢Today nature has disappeared from the logos of the world’s biggest brands 📢 Here’s why: A #WorldWithoutNature is a world that is incomplete 🛑🌳 pic.twitter.com/cd8lSfLcAJ — WWF (@WWF) March 3, 2021

Más de 40 firmas populares, incluidas Hootsuite y PG Tips, así como los equipos de fútbol de la Premier League inglesa, también han decidido suprimir sus símbolos de referencia en sus respectivos logotipos para destacar “la vacuidad de un mundo sin Naturaleza”.

La directora ejecutiva de Comunicaciones y Marketing de WWF International, Felicity Glennie Holmes, ha afirmado que “nuestro icónico panda es uno de los símbolos más reconocidos del movimiento de conservación, y quitarlo es una acción simbólica para conmemorar esta jornada".

Holmes recuerda que "en menos de 50 años, la actividad humana ha provocado que las poblaciones de vida silvestre se reduzcan en picado, en un promedio del 68%”.

Respecto a la extinción, la portavoz de la organización conservacionista advierte de que “con cada parte de la Naturaleza que extinguimos, perdemos otro importante vínculo con la salud humana y planetaria".

La actual campaña fue originalmente creada por 'One Minute Briefs', en el Día Mundial de la Vida Silvestre del año 2020 y la iniciativa recibió elogios generalizados en las redes sociales con la etiqueta #UnMundoSinNaturaleza y ahora ha vuelto a crear vida con el apoyo de la coalición Voz por el Planeta.

Esta alianza incluye a WWF, Conservación Internacional, The Nature Conservancy, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y la Real Sociedad para la Protección de las Aves.

Según el informe 'Planeta Vivo 2020' de WWF, las poblaciones mundiales de mamíferos, aves, anfibios, reptiles y peces “han sufrido una disminución promedio de dos tercios en menos de medio siglo”.

Si el mundo continúa el mismo rumbo, “las tasas de pérdida de biodiversidad observadas desde 1970 seguirán siendo las mismas en el presente y hasta el 2050” y que con este declive, “tardarían décadas en revertirse", aunque aumentaría el número de las que ya no tendría marcha atrás.