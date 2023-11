El ave más peligrosa del mundo sorprende a bañistas en Australia (Video)

En redes sociales se hizo viral un video donde se aprecia a un casuario, el ave más peligrosa del mundo que puede superar el metro y medio de altura, darse un chapuzón en la bahía Bingil en Australia.

Te podría interesar: Casuario, ¿el ave más peligrosa del mundo? Podría matar a un humano

El ave, que está en peligro se extinción, pudo haberse metido al agua de dicha playa para huír de otras especies, según explicó el oficial Stephen Clough, del Servicio de reservas de parques nacionales de Queensland (QPWS, por sus siglas en inglés) a The Guardian.

Esta no es la primera vez que se ve a un casuario dando un paseo por las playas de Australia, pues diciembre de 2022, un bañista compartió un video interactuando con un ave que se le acercó mientras él estaba descansando en la arena.

Doble Vía Joven se graba con un casuario en Australia sin saber que es el ave más peligrosa del mundo

Lo que él no sabía, hasta que leyó los comentarios en su video que rápidamente se hizo viral, es que ese pájaro con el que interactuó sin preocupación, era un casuario, lo que sorprendió a los internautas, pues por su peso y tamaño, es muy peligroso que los humanos tengan contacto con esa especie.

Según el periódico The Guardian, el casuario estuvo relacionado con la muerte de una persona en 2019, que aparentemente lo tenía en su hogar como si fuera una mascota.

“Parece que fue accidental. Tengo entendido que el señor estaba en las proximidades del pájaro y en algún momento cayó. Cuando cayó, fue atacado”, explicaron las autoridades al medio.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

¿Por qué el casuario es peligroso?

Los casuarios son aves que viven en el norte de Australia y, debido a su gran tamaño, se han ganado la mala fama de ser muy peligrosos.

Poseen un plumaje negro y patas escamosas que tienen una uña que resalta y que con tan solo una patada podría hacer un gran daño.

Tinene un plumaje llamativo, pues aunque en el cuello solamente se encuentran unas pocas plumas, en su piel se pueden llegar a desarrollar increíbles colores en tonos rojos, morados, azules y naranjas.

An endangered cassowary swims ashore in Bingil Bay, Queensland.



Cassowary sightings are a rare occurrence with only about 4,000 of these incredible prehistoric looking birds left in Australia.



[📹Guardian Australia] pic.twitter.com/eNaNDnGO1U — Cool Earth (@Cool_Blue_Dot) November 23, 2023

Los casuarios son pájaros que no tienen la capacidad de volar, pero carecer de esta posibilidad no le quita mérito a su grandeza, ya que un macho erguido puede alcanzar el tamaño de una persona de 1.65 metros y llegar a pesar 50 kilos.

Además, son extremadamente protectores con sus nidos y acercarse a un macho que está empollando podría provocar un ataque. Si alguien intenta cazarlo o matarlo, el resultado llegaría a ser fatal.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, es necesario aclarar que esta especie no es agresiva, únicamente reccionan ante un ataque. Si se les trata con respeto las aves se muestran tímidas, pacíficas e inofensivas.

Con información de Aurora Rocha / El Sol de México