¿Recuerdas la canción del camión de los helados? Su origen es racista: conócelo

¿Alguna vez has pensado sobre el origen de las melodías populares que escuchamos a diario? Lo más seguro es que no, pero en Estados Unidos, el pasado racista de la canción que los camiones de helados suenan en sus altavoces causó un gran revuelo.

¿La música de los helados es racista?

Todo empezó con una publicación en el blog de Theodore R. Johnson III, en la que explicaba que la melodía que suena en los camiones repartidores de helado en EU tiene connotaciones racistas.

via GIPHY

Doble Vía Cuando EU prohibía "ser feo" en público: la ley capacitista que pocos conocen

“Turkey in the Straw” es el antecedente más conocido de la melodía a la que refiere Johnson, y es una canción del siglo XIX, basada en la polka irlandesa “The (Old) Rose Tree”. Sin embargo, el componente racista entra porque la melodía se popularizó en la década de 1820 en los espectáculos de blackfaces, que eras actores blancos que se pintaban con pintura negra y representaban de manera ridícula a personajes negros.

Posteriormente, surgieron versiones que incorporaban letras explícitamente racistas a los acordes de "Turkey in the Straw", como "Zip Cocoon" o "N**** Love a Watermelon Ha! Ha! Ha!"

Este tipos de espectáculos constituyeron un género en los Estados Unidos durante la etapa más dura de la segregación racial, conocido como minstrel. Incluso del nombre con el que se conoció a las leyes que separaban a las personas "no-blancas", leyes Jim Crow, tiene su origen en una rutina de Thomas Dartmouth “Daddy” Rice, "Jump Jim Crow".

La melodía es tan popular en Estados Unidos que se utilizó en muchas de las caricaturas icónicas del siglo XX, en especial en los Looney Toones o en Animaniacs de Warner Bros. particularmente cuando se trataba de ambientes rurales.

via GIPHY

Debido a esto, un artículo publicado en el City Journal de Manhattan por un catedrático de la Universidad de Columbia quiso desmentir el pasado racista de la canción que usan los camiones de helados, argumentando que en realidad la melodía remite a los entornos campestres, y no a los espectáculos racistas, ya que prácticamente nadie es consciente de esas versiones.

Sin embargo, el revuelo por el descubrimiento del pasado turbio de la canción fue tanto que incluso la compañía de helados Good Humor anunció una colaboración con RZA, cantante de Wu-Tang Clan, para modificar la melodía que usan los camiones repartidores, aun cuando la compañía ya no cuenta con este tipo de unidades.