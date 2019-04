Esta podría ser la "piel" de Iron Man en Avengers: Endgame

A menos de un mes del estreno de Avengers: Endgame, parece que el merchandasing de la película le ha hecho un autogol.

Poco se ha revelado sobre el capítulo final de toda la fase 3 del MCU, lo que ha desatado un sinfín de teorías al respecto de cada personaje, y su destino en las siguientes cintas de Marvel. Virales

Si bien hay pequeños detalles en los trailers que se han lanzado de la película, ahora parece que una figura de acción de Hot Toys del nuevo filme revelaría la armadura de Iron Man que usará Tony Stark.

En cada una de las armaduras que Stark ha desarrollado, siempre ha implementado una mejoría, lo que despierta la curiosidad sobre cuál será la nueva característica en esta ocasión.

El nuevo traje denominado Mark LXXXV parece estar inspirado su predecesor, Mark II, que apareció por primera vez en la pantalla con la cinta de Iron Man 2 y que su diseño estaba concentrado en permitir un vuelo más eficaz. New images of Hot Toys’ Iron Man Mark LXXXV 6th Scale Action Figure from ‘AVENGERS: ENDGAME’ have been officially released. (Source: @hottoysofficial) pic.twitter.com/05D4EiTz23 — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) March 30, 2019

Una vez más, no queda más que esperar el estreno de la película a nivel mundial el próximo 26 de abril en las salas de cine. Explore the full lineup of Hot Toys’ Iron Man collection specially made in diecast, the true to movie creations that showcase more than simple elegance.. Special Thanks to @collectsideshow! #HotToys #Marvel #Sixscale #collectibles #IronMan #TonyStark pic.twitter.com/2jjejUesZy — Hot Toys (@hottoysofficial) January 7, 2019