Hombre en EU logra el deseo de todos: se compromete con su novia y al día siguiente gana la lotería

Por más difícil que parezca los sueños sí se hacen realidad. Muestra de ello es la suerte que tuvo un hombre en el estado de Iowa, Estados Unidos, cuando después de comprometerse con el amor de su vida, tuvo la suerte de ganar el premio gordo.

Pese a los riesgos que pueda presentar la vida, el hombre llamado Nick Miller puede presumir que tomó la iniciativa y consiguió hacerse de dos grandes cosas que todos quisieran: amor y dinero.

El boleto ganador

Nick Miller es un hombre de 31 años oriundo de un pequeño poblado llamado Bernard. Este hombre le pidió matrimonio a Lauren Timmerman el viernes 23 de junio, la mujer dijo que sí y ahora ya son prometidos.

Ese fue el primer sueño que se le cumplió a Miller, poder pasar el resto de su vida con la mujer que amaba.

Un día después, Miller se detuvo a desayunar un café y pizza en un restaurante Casey’s en la ciudad de Cascade. Fue en ese lugar donde el hombre decidió probar suerte y compró un billete de lotería Super 7s Progressive cuyo premio mayor eran casi 400 mil dólares.

Luego de comprar el boleto que costó 30 dólares, un estimado de 500 pesos mexicanos, Miller regresó a su automóvil y mientras veía su celular vio como aparecían en la pantalla sus números.





"Regresé a mi camioneta y lo primero que hice fue ver el juego del premio mayor progresivo y comencé a acertar los números ganadores", agregó, “tuve uno y luego dos y luego vi el tercero, así que tuve que verificarlos nuevamente. Finalmente, los verifiqué en mi aplicación móvil y efectivamente, fui el ganador", dijo en un comunicado de prensa de la Lotería de Iowa.

Miller ganó 390 mil 191 dólares, el premio mayor del sorteo. El segundo premio fue de dos millones, el cual se fue para una mujer de Ottumwa, mientras que el tercero fue de un millón de dólares.

Ahora, con el premio, Miller quien se dedica a la agricultura en Rail-Way Inc., una empresa que produce cruces de ferrocarril, podrá iniciar la vida que siempre quiso con su prometida.

"Está la boda y una casa para comenzar a trabajar. Definitivamente será de gran ayuda para ambos”, agregó feliz el suertudo hombre.









