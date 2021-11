Hay mucha hipocresía en la red: Platanito

Platanito se ríe de las cosas más tontas, absurdas y espontáneas de la vida. Arriba del escenario del Pepsi Center, caracterizado con su ya famosa peluca rosa y su maquillaje de payaso, se sienta a charlar con la Organización Editorial Mexicana, acerca de las amenazas que la cultura de la cancelación representan para la comedia, las cuales él mismo suele ignorar.

Y es que el humor es para él un mecanismo para escapar de las desgracias de la vida, y por ende no debería estar sujeto a tan estrictas normas de etiqueta. “Para mí sigue significando vida, energía, darle la vuelta a todo lo malo o lo más feo, y hacerlo desde un punto de vista bonito. Llorar es horrible, pero reírte es delicioso”.

“Me río de eso (la corrección política), sigo haciendo comedia y la voy a seguir defendiendo. Todos los comediantes deberíamos hacerlo, porque no dañamos a nadie, de hecho, hacemos más fácil la vida. Eso de no poder decir algo antes no existía”, comenta.

Han sido numerosas las “cancelaciones” que le han tocado a lo largo de su carrera. Una de las más escandalosas se dio en 2012 cuando se viralizó un fragmento de una presentación en un auditorio, donde bromeaba sobre el incendio en la Guardería ABC.

Aunque reconoce que en ese momento sintió pánico por la ola de agresiones en su contra, e incluso eliminó ese chiste de su repertorio, hoy considera que ningún comediante o artista debería cambiar el contenido de algo que hizo en el pasado, sólo porque resulta incómodo para las redes sociales, pues considera que hay mucha hipocresía en la red.

“Hasta las películas de Disney quieren prohibir, eso es el colmo, sólo porque llegó el príncipe a darle un beso a Blancanieves. Pero qué tal vemos muertes, asesinatos o pornografía. Así como está inundado internet de prohibiciones, también lo está de lo peor que hay en la vida”.

Con mucho humor, platicó que él mismo se suele reír de sus propias tragedias, pues está convencido de que esa es la mejor medicina ante cualquier sinsabor de la vida.

Una de las más recientes críticas que recibió fue por parte de la comunidad no binaria, esto a raíz del chiste titulado El chequelete, el cual aborda una situación que involucra a un joven que habla únicamente con la letra “E”.

La molestia surgió porque se tomó como una burla, pero en realidad esa pieza surgió hace varios años, cuando todavía no existía el llamado lenguaje incluyente. “Ese enojo viene de alguien muy joven, creo que cuando conté el chiste todavía ni nacía”, dijo.

“Tampoco voy a dejar de contar un chiste tan divertido y tan lindo. Todo el mundo me critica porque hago reír con humor negro, y éste que es de lo más blanco e inocente, se hacen los ofendidos. Perdóname, pero chi@$¡& a su madre”.

PREOCUPADO POR EL FUTURO DE LA COMEDIA

Ante el auge de figuras que han ganado fama en redes sociales, por hacer reír a través de lip syncs basados en los chistes de otras personas, Platanito externó preocupación, pues en su opinión eso no es comedia, y la realidad los alcanzará si se les presenta la oportunidad de dar un show en vivo, y no tengan mayor talento que “mover los labios”.

“Que vivan su momento y aprovechen, porque creen que la fama es lo más importante, pero eso es lo menos importante de nuestras carreras. Qué padre hacerte de un nombre, que te reconozcan y la gente hable de ti porque estás haciendo algo, pero la fama la puedes adquirir también por cosas muy malas”.

El también músico continuó: “Puedes ser el asesino número uno del mundo y te vas a volver famosísimo, pero eso no es lo importante. La fama es rapidísima, va y viene, toda esta gente que hoy se cree tan picuda, se llevarán un golpe cuando se les acabe eso”.

Al preguntarle quién podría tomar la estafeta de la comedia mexicana, sin dudarlo mencionó a Franco Escamilla, pues considera su estilo como uno de los más pulcros de la escena actual, y el resultado son las decenas de recintos que ha logrado llenar él solo.