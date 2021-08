Homeschooling: Una alternativa al sistema escolarizado

Con la tercera ola de contagios de Covid encima y sin planes de vacunación todavía para los menores de 18 años, el regreso a clases presenciales está a la vuelta de la esquina, después de un año y medio sin niños y jóvenes en las aulas.

El regreso a los salones, programado para el lunes 30 de agosto, es una decisión en la que aparentemente no se dará marcha atrás, pese a que en la semana pasada el país tuvo su segundo día más alto en contagios, al rebasar la cifra de 21 mil casos nuevos registrados en un día.

"No me importa que la mayoría esté pensando en no regresar, yo voy a sostener que es indispensable que se regrese a clases por el bien de los niños, de los adolescentes, de los padres de familia, por el bien de todos, por el bien de la educación y del desarrollo del país", aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina del 29 de julio.

Hasta el momento, 25 de los 32 estados del país han aceptado el regreso a clases presenciales, aunque no será obligatorio para los alumnos, incluso cuando el viernes varios estados anunciaron una nueva oleada de semáforos rojos y que estará vigente al menos hasta el 22 de agosto, de acuerdo con la Secretaría de Salud.

Según el mapa de la dependencia liderada por Jorge Alcocer, en el país hay siete estados en rojo, 15 en naranja, nueve en amarillo y sólo Chiapas se mantiene en verde.

En México, de acuerdo con cifras oficiales, en total, el Covid-19 disminuyó 2.8 millones el número de estudiantes al incluir desde preescolar hasta bachillerato, al tiempo que afectó las actividades académicas de 33 millones de menores.

Además, la consultora Human Media Conections señala que existen diversos factores que complican la educación a distancia.

“El analfabetismo digital, la falta de planificación, la brecha educativa y los usos principales que se le da a la web, han sido obstáculos para la adopción de la educación remota en medio de la transición de aprendizaje de emergencia”, detalla la empresa.

De acuerdo con una encuesta realizada por esta consultora, en Estados Unidos, 13 de cada 100 docentes que participaron en el estudio entre mil 274 escuelas dijeron que usaban el live streaming y 57 por ciento de ellos aseguró que no se sentía preparado para usar esta herramienta.

“En México además, a pesar que más de 70 por ciento de la población tiene acceso a internet, la realidad es que se usa más para el entretenimiento y la sociabilización que para temas relacionados a la educación”.

Pero más allá del sistema escolarizado, existe una alternativa: la escuela en casa, o el homeschooling, una alternativa que permite a los padres de familia que sus hijos estudien sin necesidad de asistir a una escuela del sistema educativo tradicional y certificar a los menores a través de exámenes con validación por la Secretaría de Educación Pública, o incluso, organismos internacionales.

De acuerdo con Mati Talent Institute, una empresa especializada en asesorar a los padres de familia para el homeschooling, en el ciclo escolar 2019-2020 se sumaron cinco mil familias a este esquema, el doble de las que había antes de la pandemia.

Las causas de este boom de homeschoolers tiene su base en la pandemia, pero no es la única razón: “Se suman a un grupo de padres de familia e hijos que ya venían consolidándose como homeschoolers desde tiempo atrás y, muchos que llegaron por la pandemia, están conociendo los beneficios que ofrece esta opción educativa; por ejemplo, estar más tiempo con los hijos, ofrecer una opción diferenciada de educación o que los niños vayan a su propio ritmo, la libertad de moverse sin tener calendarios estrictos; y lo más importante: que sus hijos están felices practicando esta modalidad educativa, entre otros factores”, dijo la institución.

¿POR QUÉ BUSCAN LA ESCUELA EN CASA?

La falta de clases presenciales en el mundo significó un cambio de paradigma. Según datos del Banco Mundial, en México, como consecuencia de la pandemia, el aprendizaje podría sufrir un retraso equivalente a dos ciclos escolares para cada menor.

La pandemia también aceleró la deserción de menores de las escuelas. Durante la pandemia se calcula que la deserción escolar alcanzó a 800 mil jóvenes, mientras que hace tres años el número era de 600 mil. Con este resultado, México volvió a los niveles que había antes de 2008 a nivel bachillerato.

Según la directiva de Mati, lejos de la pandemia hay muchos padres que quieren que sus hijos no vayan a la escuela y se queden a aprender en casa.

Sus motivos, precisa, es que “quieren vivir de forma muy cercana todas las etapas del desarrollo y crecimiento de sus hijos”.

A este factor se suma que algunas mamás o papás probaron el modelo durante su infancia o adolescencia y quieren transmitir esta experiencia a sus hijos.

Otros casos son niños que no se adaptaron al sistema educativo tradicional, o bien, sufrieron casos extremos de bullying, incomprensión y maltrato.

Emmanuel Muñoz, docente del Mati Talent Institute, asegura que los padres de familia que buscan este sistema educativo también son personas que requieren viajar mucho por sus trabajos, o bien, figuras públicas.

“Sus hijos tienen necesidades específicas, algunos niños son superdotados, pero no hay programas específicos para ellos, también hay niños con déficit de atención y el homeschooling ofrece una solución para este tipo de familias”, mencionó el especialista en entrevista con El Sol de México.

Muñoz asegura que los niños que entran a este modelo tienden mucho a ser autodidactas, o a adaptarse fácilmente a nuevos sistemas de aprendizaje.

“A ellos les gusta explorar, investigar, experimentar y son muy dados a buscar los contenidos de lo que a ellos les gusta y el trabajo que hacemos con las plataformas interactivas es darles dirección”, mencionó el docente.

“Un buen porcentaje probó el Homeschooling durante la pandemia y al ver sus ventajas tomaron la decisión de no regresar al sistema escolarizado y probarán otro año más de este modelo”.

De acuerdo con el docente, los padres de familia que buscaron este modelo también estaban haciendo home office, y que algunos de ellos tampoco regresarán a la oficina, por lo que esperan concentrar todas sus actividades dentro del hogar.

“A estos modelos también se sumaron hijos de empresarios o bien alumnos que buscan estudiar en Universidades en Estados Unidos, así como familias que buscan educar con los mejores estándares de educación bilingüe”, asegura.

OBSTÁCULOS

Sin embargo, muchos padres de familia todavía dudan entre enviar a sus hijos a la escuela, como antes de la pandemia, seguir con las clases online, o bien ingresar al homeschooling.

De acuerdo con una encuesta elaborada por Human Media Conections una agencia de medios independiente experta en data con oficinas en México, Argentina, Chile y Estados Unidos, a la mayoría de los padres les preocupa la falta de interacción con el profesor y que el aprendizaje virtual ayude al alumno a aprender como sucedía con el formato presencial al obtener casi 60 por ciento de las menciones.

Los padres de familia encuestados por Human Media Conections coinciden en que los niños se han adaptado con facilidad al sistema educativo, con poco más de la mitad de las respuestas; sin embargo, una de las preocupaciones principales es la dispersión entre pantallas.

El estudio arroja que, en promedio, 35 por ciento de los estudiantes entre seis y 24 años empezaron a usar herramientas colaborativas en 1.5 pantallas durante la pandemia.

“Se incrementa la preocupación por la falta de sociabilización y sobrecarga de padres e hijos, además que mientras que los niños están preparados para adaptarse, los profesores no están preparados”. Esta es la opinión de siete de cada 10 padres, según el estudio.

Además, advirtieron que opinan que existe una pérdida de capacidad para socializar entre los menores.

Sin embargo, Emmanuel Muñoz asegura que integrar a jóvenes al sistema de homeschooling no limita la socialización, sino que es un tema internacional debido a la pandemia.

“Una vez que todos podamos tener el permiso de las autoridades de regresar a socializar, de volver a tener contacto físico, estos jóvenes no dejarían de socializar y entre las cosas positivas del homeschooling es el tiempo que los niños pasan con sus familias, porque los papás se perdían esas experiencias, pues algunas escuelas tienen actividades extracurriculares, lo que complica la convivencia entre padres e hijos, pues era muy reducida”, dice Muñoz.

Otro factor que desagrada a los padres para integrarse al homeschooling es una sobrecarga de actividades académicas, pero Muñoz asegura que la clave está en el equilibrio, pues hay menores que incluso tienen más tiempo para practicar deportes si están en el método de escuela en casa.

La asesoría de empresas especializadas en educación en casa, según Human Conections Media, se complementa a través de formatos como el edugaming, la robótica y YouTube como fuentes primarias.

El edugaming, que consiste en videojuegos relacionados con la educación básica crecerá desde 20 por ciento a 35 por ciento en el formato de aprendizaje basado en el juego, el aprendizaje cognitivo y tutores robóticos, estima la compañía.

Además, otro sector en crecimiento serán los “edutubers”, especialistas en educación con canales de video.

Según YouTube, en su plataforma los edutubers tienen 1.2 millones de suscriptores, de los cuáles 80 por ciento están en América Latina, de acuerdo con datos de la empresa de videos de Google.

