No dejó a su mejor amigo: Franklin Trejos murió en Hawai intentando salvar a su perro

Los incendios en Lahaina, poblado de Maui en Hawai, han dejado hasta la fecha 106 muertos incluyendo a dos mexicanos. En las imágenes que circulan en Internet puede verse un escenario desastroso donde reinan las casas automóviles quemados.

En esta tragedia no sólo se han visto afectados los humanos, también las mascotas que se ha quedado sin hogar, sin embargo, hay personas que han arriesgado sus vidas por cuida de estos nobles seres, tanto así que dieron la vida por ellos, tal fue el caso de Franklin Trejos, quien intentó salvar a su perro del llamas.

Un hombre que dio todo por su perro

En entrevista para NBC News, Shannon Weber-Bogar, amiga de Trejos narró la fatídica experiencia de aquel hombre que consideró como una de las personas más amables y amistoso que haya conocido.

“Me irritaba mucho con él porque íbamos a la tienda y él tenía que detenerse y saludar a todos y preguntarles cómo estaban y a sus familias”, y añadió, “simplemente el hombre más amable que jamás conocerías”.

Weber-Bogar, de 65 años, junto a su esposo, Geoff Bogar, compartían su hogar con Trejos, por lo que eran buenos amigos. Cuando llegaron los incendios, Bogar y Trejos ayudaron evacuando gente, sin embargo, buscaron también salvar su hogar.

Justo cuando las llamas llegaron al domicilio, los hombres se dirigieron a sus autos para escapar, no sin antes que Trejo agarrara a Sam, un golden retriever de 3 años que formaba parte de su familia.





This hero, Franklin Trejos’ remains were found laying on top of his puppy Sam in his car. They were unable to make it out of the Lahaina inferno. Stories of sadness, loss, heroism and bravery have touched us all. Many prayers for the spirit of Ohana to prevail in Lahaina. pic.twitter.com/zeOkSR4OE6 — Lamar Tierney (@LamarTierney) August 13, 2023





Para mala fortuna de Trejos, su auto no arrancó por lo que tuvo que romper una ventana y refugiarse en algún lugar seguro, sufriendo en el camino fuertes quemaduras.

Un día después Bogar fue a buscar a Trejos y encontró el cuerpo de su amigo sobre el del perrito Sam como intentando cuidarlo de las llamas, aunque ambos murieron por en el incendio.

“Debe haber visto lo que estaba sucediendo, simplemente se metió en el auto con él y se acostó encima de Sam”, dijo Bogar.

“Es raro despertarse sin él, no hay forma de decir qué gran tipo es”, agregó la mujer.

La pareja se mostró devastada ya que perdieron a su amigo que conocían de hace 30 años y su compañero que tenían desde cachorro.

Frente a este desastre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, junto a su esposa Jill Biden viajarán el próximo lunes a la isla de Maui en Hawai.

El presidente se "reunirá allí con socorristas, supervivientes y funcionarios", anunció su portavoz Karine Jean-Pierre en un comunicado.

El gobernador del archipiélago, Josh Green, ya advirtió varias veces que el balance final del incendio que arrasó la semana pasada la ciudad de Lahaina --el más mortífero de Estados Unidos en más de un siglo-- podría incluso "duplicarse".

Sin embargo, equipos de rescate siguen buscando este miércoles víctimas entre los escombroque dejan hasta ahora 106 muertos, para cuya identificación se instaló una morgue provisional.

