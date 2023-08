Fue una pesadilla: turista cuenta su experiencia tratando de salir de Hawai por los incendios

Los incendios forestales han causado graves daños en Hawai, especialmente en la isla de Maui, una zona a la cientos de turistas acuden a pasar sus vacaciones por sus exóticos paisajes, pero que ahora se vieron interrumpidas por el desastre.

Una turista que pasaba unos días de relajación en Lahaina, en Maui, contó su experiencia desde los momentos en que pasó el huracán Dora y hasta que conseguir un vuelo para salir de ahí se volvió casi imposible.

Evelyn Argüelles y su familia despertaron con el sonido de las alarmas y un fuerte viento, pero al pensar que solamente era a causa del huracán y que pronto pasaría se trasladaron a Wailea, pero fue ahí donde se dieron cuenta de lo que pasaba.

Mientras manejaban veían ramas de árboles que caían dejando autos y casas destruidas. También notaron la angustia de los ciudadanos, pues lo que pasaba era grave.

“Sentíamos que era como una pesadilla, todo era una angustia, veíamos cómo los postes se estaban moviendo, techos de las casas, algunas tiradas, los semáforos no funcionaban”, describió.

Llegando a Wailea ya no pudieron volverse a trasladar, pues las autoridades cerraron las carreteras y solamente quedaron para el uso de unidades de emergencia que se encargaban de los rescates.

“Muchas personas perdieron su vida, las personas tuvieron que lanzarse al mar para alejarse del incendio porque era un incendio fuertísimo”.

#lahaina #mauihawaii #prayformaui #prayformaui😭💕 #lahainahawaii #lahainamaui ♬ sonido original - EVELYN ARGÜELLES @livewellwitheve Respuesta a @lizzhouses Please please donate for the people of Maui. (LINK IN PROFILE) Locals have lost their homes, tourists get to fly back but they don't. My heart breaks for the people of Maui... People have lost their lives!!!! I am sharing this video in the hopes it will encourage others to donate. I have gotten comments about tourists who are asking if it is safe to travel to Maui... WHAT?! NO NO NO. Please for the love of God do not go to Maui. MAUI PEOPLE NEED ALL THE RESOURCES. Please donate for the people of Maui🙏🏼 #maui

Después de varias horas de angustia, ella y su esposo lograron conseguir un vuelo, sin embargo su padres no podían viajar sin su pasaporte, que se habían quedado en su alojamiento.

Afortunadamente una personas les ayudó a regresar al lugar para recuperar sus papeles, pero todo lo demás lo dejaron atrás, lo único que les importaba era regresar a casa a salvo.

Ella voló dejando a sus padres, una decisión difícil entre el miedo y la desesperación, pero al final la familia completa pudo conseguir vuelos.

Pese a que los turistas pasaron momentos de miedo, ellos pudieron volver a su hogares, sin embargo los residentes de Hawai todavía se enfrentan a los incendios que ya han dejado hasta ahora 80 muertos y miles de daños.