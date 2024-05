¿Quién es Josephine Baker, la bailarina y espía que adoptó 12 hijos?

Josephine Baker fue una mujer que brilló en innumerables disciplinas como el baile, el canto, y la actuación, aunque también dedicó su vida a otras facetas fuera de los escenarios, como la militancia contra el racismo y a favor de la maternidad.

La artista nació en Missouri en 1906, creció limpiando casas y cuidando a los hijos de personas adineradas y durante su juventud. Siempre se caracterizó por ser una mujer independiente que no necesitó del dinero de un hombre.

En total, Josephine Baker tuvo cuatro matrimonios, del segundo conservó el apellido Baker y del tercero la ciudadanía francesa, pero fue con el cuarto hombre, Jo Bouillon, con quien decidió adoptar a sus 12 hijos.

Un día me di cuenta de que vivía en un país donde tenía miedo de ser negra. Era sólo un país para los blancos. No negros. Así que me fui. Me había estado asfixiando en Estados UnidosJosephine Baker

¿Qué hizo Josephine Baker?

Josephine inició su carrera en Estados Unidos en 1919 como corista de The Dixie Steppers, aunque en su primera presentación actuó mal a propósito y su toque cómico hizo que tuviera un gran éxito.

Posteriormente, salió de Estados Unidos para continuar su carrera frente a los escenarios de Francia. Una de sus actuaciones más icónicas fue cuando salió con un atuendo que tenía decenas de plátanos insertados en su falda durante la obra La Folie du Jour en el Teatro Follies-Bergère.

Como actriz también protagonizó dos películas a principios de la década de 1930, "Zou-Zou" y "Princesse Tam-Tam", y se mudó con su familia de St. Louis a Les Milandes, su finca en Castelnaud-Fayrac, Francia.

Josephine Baker fue activista, astista, espía y madre. | Foto: Museo Portal de Berlín

Espía de la Segunda Guerra Mundial, activista y madre

Cuando Josephine regresó a Estados Unidos en la década de los años 30 fue duramente criticada por ser una mujer negra, pues rechazaban la idea de que una mujer con su color de piel fuera sumamente sofisticada, esto a pesar de ser muy incluyente en Europa.

Cuando regresó a Francia trabajó para las tropas en la Segunda Guerra Mundial y fue corresponsal honorable de la Resistencia francesa y su trabajo incluía el contrabando secreto de mensajes secretos escritos en partituras.

La artista, ahora con una carrera militar también fue subteniente de la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina, e incluso fue merecedora de la Medalla de la Resistencia con Roseta.

La imaginación de los blancos es segura cuando se trata de los negros

Josephine Baker

Posteriormente, la mujer que hasta ese momento ya había actuado en escenarios y servido para un país en una guerra, regresó con un fuerte activismo a Estados Unidos para posicionarse contra el racismo.

Fue en esta época entre 1950 y 1960 que empezó también a adoptar a la familia que incluiría al final 12 hijos de diferentes etnias y religiones a la cual se refería como "La Tribu Arcoíris". Con ello, buscó demostrar que todos podían ser hermanos sin importar nada.

Josephine vivió entre Estados Unidos y Francia toda su vida, y para 1975 cuando tenía 68 años, se presentó nuevamente frente a un escenario en el Teatro Bobino de París frente a la Princesa Grace de Mónaco. Días después, la artista entró en coma y murió a causa de una hemorragia cerebral.

Josephine Baker fue la primera mujer estadounidense enterrada en Francia con honores militares, incluso el gobierno lanzó una salva de 21 disparos para honrar la vida de una mujer que fue artista, militante contra el racismo, espía de la Guerra Mundial y madre de 12 hijos.