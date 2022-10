Katya Echazarreta cumplió su promesa de llevar las cenizas de su abuelo al espacio

Con la canción de fondo de “Cielito Lindo”, una tonada simbólica que suelen utilizar los mexicanos en el extranjero, la joven Katya Echazarreta, quien fue la primer mujer mexicana astronauta en viajar al espacio, presentó un emotivo Tik Tok donde nos revela un secreto de su viaje.

En un clip de apenas medio minuto, Katya nos revela que aparte de estar orgullosa por su viaje, llevó a alguien consigo a su viaje; seguro te preguntarás ¿cómo pudo pasar eso? ¿qué nadie vió a la otra persona? Sin embargo, Katya no fue acompañada de una persona de carne y hueso, ella llevó un recuerdo de uno de sus seres queridos: su abuelito.

Te recomendamos: Katya Echazarreta y 4 jóvenes mexicanas que están haciendo historia en la ciencia

¡Cuando subas, no se te olvide saludarme!

En el clip que subió la astronauta Katya Echazarreta a su Tik Tok, podemos ver algunas de las imágenes de su viaje al espacio, mientras se muestran unas leyendas que recuerdan a su abuelo quien murió el año pasado.

“Mi abuelito falleció en 2021, no escuchó la noticia de que iría al espacio”

Doble Vía Del espacio a Lunaria Katya Echazarret donará bandera mexicana que utilizó en su viaje sideral

Con una imagen de fondo donde se ve a la madre de Katya ayudándola a prepararse para su viaje de fondo, ella recuerda cómo su abuelo solía decirle: ¡Cuando subas no se te olvide saludarme!

Ella después dice: “Así que hice algo mejor!”, y es cuando revela que se llevó la cenizas de su abuelo que no tenía mucho de haber fallecido.

“Dos mexicanos fueron al espacio ese día”. Con esta frase la joven astronauta cumplió la promesa que hizo a su abuelo, e incluso se lo llevó para que no sólo ella viera el cielo, sino ambos.

“He estado en las noticias, revistas, he conocido a algunas personas más importantes y he hablado con miles de personas. Pero no fui la única mexicana que se fue al espacio ese día”, cerrando el vídeo con una fotografía de su querido abuelito.

#espacio #espacioexterior #ingenieros #aprendeentiktok #blueorigin #microgravedad #ingeniero #inspiracion #motivacion #abuelito #mexico #mexicantiktok ♬ original sound - carla @katvoltage.mx 🕊💖 #ingkat

A principios de junio Katya Echazarreta fue elegida entre siete mil candidatos de 100 países, para formar parte de la tripulación de la misión NS-21, con la intención de impulsar el turismo espacial.

Su dedicación y compromiso con la ciencia la llevaron a ser pasante del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA donde, al concluir sus estudios, fue contratada y, a la fecha, ya suma cinco misiones oficiales dentro del organismo.

Katya busca inspirar a las siguientes generaciones de mujeres que busquen, al igual que ella, llegar al espacio en algún momento de su vida. Así lo compartió durante un video previo a su visita en gravedad cero.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"Muy pronto me convertiré en la primera mujer nacida en México en viajar al espacio. Quiero dedicarle este vuelo a mi país y a toda la comunidad Latinoamericana. Mi deseo es que veas esta misión, creas en ti y sepas que puede ser el próxima", declaró en un video compartido antes de su viaje.