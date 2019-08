Noroña y Lozano se agarran la #longanizagate para alburearse

Si Gerardo Fernández Noroña y Javier Lozano fuera un matrimonio, nunca podrían estar lejos uno del otro, serían aquella parejita que se va gritando y haciendo "el oso" en cualquier lugar; se complementan hasta en las peleas.

Un nuevo y muy fino episodio en la relación de estos políticos de partidos opuestos ocurrió nuevamente en Twitter cuando aprovecharon la tendencia de la #longanizagate para darse con todo, regalando a los tuiteros una batalla de albures; uno de ellos perdió la batalla.

Todo comenzó por el escándalo de los productos aprobados en su Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 2019, es decir la despensa de la Presidencia donde la oposición panista criticó el elevado costo de una "longaniza de primera".

El ex panista Javier Lozano aprovechó la efervescencia del escándalo para criticar a la 4T:

"Esa longaniza, en su momento, se tenía que dar a conocer. Ahora se aguantan. Hipócritas".

Noroña aprovechó el comentario y comenzó la batalla sexual:

"Agarre a su derecha".

Lozano entendió el mensaje y no se iba a quedar con las ganas:

"Me hueles a cebolla. Seguro fuiste a El Farolito".

El petista estaba acabado con tremendo tuitazo, dándose perdedor:

"Tengo cosas que hacer mi estimado subnormal. Pero debo reconocer que eres el primer transespecie bueno para los albures. @JLozanoA #mealbureolalonganiza".

Finalmente el albiazul quería empujar más esa "longaniza" en Twitter:

"No le saques, si apenas estamos empezando la sesión de albures".

"No como chorizo", responde AMLO sobre gastos de Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó hoy que su gobierno realice gastos exorbitantes, como la supuesta compra de longaniza a 16 mil pesos el kilo que fue difundida el lunes por un senador opositor, y pidió que no se le compare con gobiernos anteriores.

"Ahora sacaron que aquí en Presidencia vamos a comprar chorizos de no sé cuánto dinero. Yo no como chorizo, se los digo con todo respeto", expresó en su conferencia de prensa matutina.

"Creo que es un alimento muy bueno, extraordinario, pero soy más de la butifarra de allá de Jalpa (Tabasco), y tampoco me gusta la moronga azul, no soy de la moronga azul, no nos confundan", agregó.

En sus declaraciones a los medios, les pidió "por favor con todo respeto que no nos comparen, eso sí calienta, nos quieren medir con la misma vara" que a gobiernos anteriores.

El origen del escándalo

El lunes el senador Julen Rementeria, del Partido Acción Nacional (PAN), difundió en Twitter un documento sobre los presuntos gastos excesivos de la Presidencia de la República, el cual se hizo viral en redes sociales.

Ante ello, la oficina de Comunicación de la Presidencia desmintió que se hayan erogado esos recursos y señaló que lo publicado por el senador "no corresponde con lo que se ha gastado".

Presidencia aseguró que el documento citado "es una previsión del gasto elaborado por el gobierno anterior" y está considerado como referencia en el portal oficial de Presidencia.

1 Paquete de 500 servilletas:$295.66

1 Caja de endulzante para café:$6,578.90

1 KG de polvo para gelatina:$3,763.15

1 Clavo para madera de 2":$1,002.46

1 Clavo para madera de 3":$1,002.46



Págs: 67, 64 y 47 del programa anual de adquisiciones:https://t.co/JYUy8wrwm1

