Perritos robot, la tecnología que usa EU para seguridad y rescate

Las autoridades de Nueva York han usado todo tipo de elementos para salvaguardar la integridad de sus habitantes pero recientemente añadieron a sus filas perros robot para combatir el crimen en la ciudad y ahora, también para ayudar a rescatar personas que podrían estar bajo escombros.

Este martes destacó que los bomberos de dicha ciudad usaran un perro robot para buscar personas que pudieran estar heridas tras el derrumbe de un estacionamiento en Mahattan.

Te podría interesar: Muere una persona tras derrumbe de estacionamiento en Manhattan

"Debido al peligro de un mayor colapso, se desplegó un perro robot del FDNY para ayudar en la búsqueda y el rescate", indicó el departamento de bomberos.

FDNY members continue operations at the scene of the collapse of a parking garage on 57 Ann St. Because of danger of further collapse FDNY robot dog was deployed to assist in search and rescue. pic.twitter.com/UI8jnjUxsE — FDNY (@FDNY) April 18, 2023

El primer perro robot de la ciudad fue anunciado en 2020 por el exalcalde de Nueva York Bill de Blasio, pero no logró cumplir con su misión por los comentarios negativos.

Ecología IA de Google, al rescate de la Amazonia: cómo logrará evitar la tala ilegal

Estos animales robóticos están desarrollados por las empresas Ghost Robotics y Boston Dinamics. En Estados Unidos se han utilizado para patrullar centros comerciales, transporte público y hasta la frontera con México, también como una herramienta para disminuir el número de policías que resultan heridos en el ejercicio de su profesión.

El alcalde de Nueva York Eric Adams dijo en días anteriores, cuando fueron añadidos los perros robot como un elemento de seguridad, que "la tecnología está aquí y no debemos tenerle miedo".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Los dispositivos de cuatro patas pesan alrededor de 30 kilos y tienen una batería que dura más de una hora, algunos pueden funcionar desde una computadora o con un control remoto.

Algunos de estos perros robot tienen la cualidad de poder caminar por terrenos naturales como rocas, colinas o arena, también en estructuras como escaleras.