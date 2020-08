[Podcast] Daddyllennials | E033 - Cómo explicar la justicia a los niños

Escucha aquí el podcast ⬇️

El día a día ofrece un sinfín de oportunidades para explicar el concepto de justicia a los hijos. Desde el hecho de cumplir lo esperado cuando se prometió algo, hasta hacer valer la disciplina si nuestros hijos no hacen la tarea, la cama, no recogen su cuarto o no guardan su ropa y juguetes.

Conforme un niño va creciendo, la justicia se va definiendo no tanto como un valor universal, sino respecto a la conciencia entre lo bueno y lo malo para uno, aunque siempre bajo el aforismo de que, como diría Benito Juárez, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz.

Esta última semana se presentó un video que dividió al país en dos bandos. En el video un grupo de ciudadanos logra interceptar a un ladrón que es dejado a su suerte porque el chofer logra dejar en la calle a su compañero que portaba un arma de fuego.

Diego y Carlos analizan en este episodio lo sucedido en redes sociales donde un México se sintió representado en los ciudadanos afectados que lincharon al ladrón y otro más se subió a un pedestal moral aludiendo que la justicia debe ser impartida por el Estado. Esto les hace preguntarse cómo explicar ese video y qué concepto de justicia abrazar.

