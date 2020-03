Pornhub ofrece contenido gratis en México, país consumidor de pornografía infantil

Como "medida" para bajar la curva de contagios ante la pandemia de Covid-19, Pornhub invita a quedarse en casa, anunciando la apertura de su contenido Premium a todo el mundo. Incluyendo a México, el país número uno en producción de pornografía infantil.

"¡Pornhub está alentando a la gente alrededor del mundo para que se quede en casa y así ayudar a aplanar la curva del Coronavirus mediante el autoaislamiento con Premium GRATIS!", invita el mismo sitio que en Estados Unidos ha sido acusado de promover el abuso infantil y tráfico sexual.

Stay home and help flatten the curve! Since COVID-19 continues to impact us all, Pornhub has decided to extend Free Pornhub Premium worldwide until April 23rd. So enjoy, stay home, and stay safe 🔥 https://t.co/ZponKGKSJn #StayHomehub pic.twitter.com/DxWJGBnNkC — Pornhub ARIA (@Pornhub) 24 de marzo de 2020

El 23 de octubre de 2019 se dio a conocer que en Florida, Estados Unidos, una madre logró encontrar a su hija de 15 años en situación de desaparecida después de que fuera identificada en el sitio pornográfico de Pornhub.

De acuerdo con el medio local The Sun Sentinel, la policía de Florida ayudó en la investigación y logró detener a Christopher Johnson, de 30 años que aparecía en los vídeos de contenido sexual con la joven víctima.

El pasado 9 de marzo, el senador republicano Ben Sasse envió una misiva al titular del Departamento de Justicia de Estados Unidos, William Barr para investigar al sitio por su presunta participación como un canal utilizado para explotar a "niños y otras víctimas y sobrevivientes del tráfico sexual".

"El deber principal del Departamento de Justicia es garantizar la seguridad del pueblo estadounidense, especialmente de los más vulnerables entre nosotros", afirmó Sasse en la carta. "En ese sentido, hoy le escribo sobre la explotación de las víctimas de la trata de personas en la pornografía que se transmite por Internet. Se deben tomar medidas", agregó el legislador, citado por cnsnews.

Cabe mencionar que en 2019, México entró al décimo lugar de los países que más generan tráfico a Pornhub, ascendiendo una posición respecto al año anterior.

Según su informe "2019 Year in Review", los mexicanos prefieren contenido de hentai, mexicanas, lesbianas, mujeres maduras, sexo anal y en sus estrellas porno favoritas, prefieren a Jordi "El niño polla", Mia Khalifa y Lana Rhoades, Dillion Harper y Abella Danger.

Si desde Estados Unidos Pornhub promueve el abuso de menores, México no queda atrás en el problema y es que el pasado 7 de febrero diputados y activistas mexicanos denunciaron que en el 60 % de la pornografía infantil que se consume en el mundo es de nuestro país.

Al celebrarse en la Cámara de Diputados de México unas mesas de trabajo para la "Prevención, Atención y Erradicación de la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes", los partcipantes coincidiero que ocho de cada diez casos de este tipo de abusos sexuales ocurrieron en sus propios hogares.

Un reporte de la Internet Watch Foundation (IWF) publicado el 20 de marzo de 2020 alerta que durante el resguardo obligatorio derivado por la crisis del coronavirus en el mundo podrían incrementar casos de abuso infantil en sus casas.

Susie Hargreaves, directora ejecutiva de la IWF

Susie Hargreaves, directora ejecutiva de la IWF, dijo: “Nos estamos preparando para un aumento en los informes. La pandemia está obligando a más y más personas a permanecer en el interior, y muchas personas pasarán mucho más tiempo en Internet y en sus hogares con dispositivos electrónicos.

"Es probable que veamos a más personas tropezando con material criminal relacionado con el abuso sexual infantil en Internet. También esperamos que los delincuentes sean más activos en Internet durante los próximos meses", advirtió Hargreaves.

Todos los días, los analistas de la IWF evalúan horas de material videográfico y miles de imágenes que se denuncian a esta organización británica que también se encarga de eliminar material de abuso sexual infantil de Internet.