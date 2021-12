¿Los has visto? Emojis que usan los narcos para vender droga a través de redes sociales

Los grupos criminales se las ingenian cada vez más para traficar drogas, incluso este mercado se ha extendido hasta en las redes sociales, al ser un medio más "sencillo" y atractivo para los consumidores.

Hace unos días, la Administración de Fármacos y Alimentos (DEA por sus siglas en inglés) advirtió que los narcos mexicanos se comunican mediante emojis para comercializar fetanilo en Estados Unidos. Además, les han dado a estos caracteres un significado específico, dependiendo el estupefaciente a negociar.

¿Cuáles son los emojis que usan los narcos para vender drogas?

Los emojis más populares entre el narcotráfico, según la imagen difundida por la DEA, son el de la píldora, arbolitos de navidad, copo de nieve, inyección y el honguito, los cuales indican la venta de marihuana, cocaína, hongos, heroína, cristal y píldoras con fentanilo. Mientras que las redes sociales que emplean para su negocio son Facebook, Snapchat, Messenger, Instagram, TikTok y Youtube.

"Estos grupos están aprovechando las plataformas de las redes sociales para hacer llegar a los hogares estadounidenses drogas con fentanilo y pastillas falsas con receta médica. Lo hacen con un sólo clic en un teléfono inteligente", se lee en el comunicado de la DEA.

El tráfico de drogas se ha convertido en un tema prioritario para el gobierno de México y EU / Foto: Cortesía DEA

Anne Milgram, administradora de la DEA, asegura que los cárteles mexicanos se aprovechan del anonimato y accesibilidad de estas plataformas para poder vender droga a ciudadanos estadounidenses, lo cual justificó con los resultados de un operativo de seguridad que se realizó entre el 29 de septiembre y el 14 de diciembre de 2021.

“Las aplicaciones están disponibles en los teléfonos inteligentes en Estados Unidos. Están llegando a todos los grupos de edad: un adolescente ordenando una píldora en línea, un estudiante universitario que prueba la píldora que le da un amigo, un vecino mayor que busca un fármaco en línea, etc.”, dijo Anne Milgram en conferencia de prensa.

Además, comentó que en el año confiscó más de 680 kilos de fentanilo y destacó que de acuerdo con datos revelados por la DEA, cada cinco minutos, muere una persona en Estados Unidos por sobredosis.

One Pill Can Kill, la campaña de la DEA que alerta sobre píldoras falsas

La falsificación de estos estupefacientes causa también un mayor número de muertes, por lo que la DEA lanzó una campaña bajo el nombre de One Pill Can Kill (Una píldora puede matar, en su traducción al español) para informar a los ciudadanos sobre el peligro al que se exponen, recordando que los únicos medicamentos seguros son los recetados por un médico.

“Esta temporada de fiestas, cada padre de familia, familiar y amigo debería tomarse unos minutos para compartir un mensaje sencillo: Una Píldora Puede Matar. Sepan que la DEA sigue trabajando sin descanso en nuestro compromiso de acabar con las redes criminales que amenaza la seguridad y salud de los estadounidenses”, señala dependencia.

¿Qué es el fentanilo?

El fentanilo es un narcótico que se puede utilizar como anestésico y como analgésico, aquellas personas con cáncer u otras enfermedades con dolor crónico pueden usar este opiáceo para tratar los dolores asociados con el padecimiento.

Como médicamente tiene un efecto similar a la morfina y debe ser consumido siempre bajo la prescripción de un doctor, asimismo aplicado por un profesional médico para que pueda controlar la dosis.

A diferencia del farmacéutico, la droga se elabora en laboratorios clandestinos, se mezcla con heroína y resulta extremadamente peligrosa, pues se considera la causante de más muertes y sobredosis accidentales.

Algunas de las características principales de la droga es que su efecto es potente e inmediato por lo que resulta muy adictivo, además más peligroso que la heroína.









