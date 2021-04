Redes sociales cambian cómo se sienten las personas acerca de sus recuerdos: estudio

Los recuerdos a menudo se consideran muy personales y privados. Sin embargo, en los últimos años, las personas se han acostumbrado a las notificaciones de las redes sociales o las galerías telefónicas que les dicen que tienen una "memoria".

Estas versiones reempaquetadas del pasado afectan no solo lo que recordamos, sino también los apegos que tenemos con esos recuerdos. En un nuevo estudio, descubrimos que las redes sociales tienen el potencial de cambiar cómo se sienten las personas acerca de sus recuerdos.

Las métricas de las redes sociales como los "me gusta" de Facebook pueden afectar negativamente cómo se sienten las personas acerca de ciertos recuerdos, especialmente si estos recuerdos se comparten sin obtener muchos me gusta. Más allá de esto, la anticipación de los juicios de las redes sociales sobre el pasado también puede afectar los recuerdos que las personas comparten y cómo.

Con el objetivo de comprender la presencia cotidiana de estos recuerdos automatizados, nos basamos en entrevistas detalladas y grupos focales con alrededor de 60 usuarios de redes sociales. En particular, analizamos cómo la gente usa funciones como Timehop, memorias de Facebook y memorias de Apple.

Les preguntamos a los participantes sobre sus experiencias de recordar recuerdos con estas diferentes características. Si bien algunos encontraron las funciones espeluznantes e invasivas, otros las encontraron como un recordatorio útil de experiencias anteriores que habían olvidado.

También preguntamos si la cantidad de Me gusta que recibió una memoria compartida tuvo algún impacto en ellos. En algunos casos, los participantes se sintieron de manera diferente acerca de sus recuerdos según la cantidad de me gusta.

No obtener suficientes Me gusta puede alterar la percepción los recuerdos / Foto: AFP

Para algunos, los recuerdos se han validado, en parte, a través de los me gusta de las redes sociales, que se consideran un juicio sobre el valor de un recuerdo. Por ejemplo, un participante señaló que, aunque un recuerdo es especial para el individuo, "dependes constantemente de los demás y de lo que ellos piensan de tus recuerdos".

Por otro lado, no obtener suficientes Me gusta a veces puede erosionar el valor personal asociado a los recuerdos. Otro participante dijo que si compartía un recuerdo y solo obtenía tres me gusta, esa baja cantidad de me gusta se convertiría en parte del recuerdo.

Los participantes sabían que esto estaba sucediendo, pero dijeron que era difícil romper con lo que se ha descrito como la “economía similar”. Aunque los participantes reconocieron que sus recuerdos eran personales y no deberían verse afectados por las redes sociales, algunos aún encontraron que pensaban de manera diferente sobre un evento debido a su reacción en las redes sociales. Como señaló un participante, "Te encuentras, casi a tu pesar, preocupándote por el número de Me gusta".

Por supuesto, no todos los recuerdos se vieron afectados por las métricas de las redes sociales. Algunos se consideraron demasiado pequeños para tener un interés más amplio. Como dijo un participante: "Si es solo una foto de usted y su amigo haciendo alguna tontería y no obtiene me gusta, es como 'lo que sea'". Sin embargo, para otros tipos de recuerdos compartidos, la cantidad de me gusta todavía parecía ser un juicio ineludible.

La anticipación del juicio a través de los me gusta de las redes sociales ha comenzado a dar forma a cómo las personas comparten sus recuerdos con los demás. En nuestro estudio, las personas explicaron cómo habían llegado a proteger activamente ciertos recuerdos del escrutinio de las redes sociales.

Por ejemplo, una participante dijo que se abstendría de compartir "recuerdos preciados" en particular, en caso de que la cantidad de me gusta que recibió alteraría su relación con ese recuerdo. Descubrimos que las personas serían selectivas sobre el tipo de memoria que compartirían, eligiendo compartir algunas de forma privada en lugar de abiertamente en sus redes.

Incluso algo tan privado como un recuerdo se ha convertido en una parte rutinaria del uso de las redes sociales, y las plataformas están comenzando a alterar la forma en que experimentamos nuestro pasado. En el futuro, esta parte rutinaria de nuestras vidas podría seguir dando forma a cómo recordamos individual y colectivamente.

