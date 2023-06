Leucemia provocó la hospitalización de Talina Fernández; ¿cómo es esta enfermedad?

Hoy se dio a conocer el fallecimiento de Talina Fernández a los 78 años de edad, mejor conocida como "la Dama del buen decir".

Previo a confirmarse su muerte, Coco Levy, hijo de la conductora, había revelado a medios de comunicación que su madre había sido internada de emergencia debido a una enfermedad que apareció de manera sorpresiva y que por lo mismo, no pudo ser tratada a tiempo.

Lee también: Talina Fernández: ¿cuál fue el último programa donde participó la conductora?

Levy explicó que tras una mielosis displásica, que es una alteración que provoca la interrupción en la producción de células sanguíneas, Talina desencadenó una leucemia.

“Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido; no la esperábamos, no la veíamos venir, no supimos cómo degeneró tanto. Empezó siendo una debilidad hace un mes y de repente ya se tornó en una mielosis displásica y eso terminó siendo una leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara”, dijo su el productor.

Es por lo anterior que hoy te explicamos de qué trata esta enfermedad.

Primeras declaraciones de #CocoLevy sobre el estado de salud de #TalinaFernandez pic.twitter.com/pYb2Wt0DfC — Jorgito Carbajal (@JorgeCarbajalOf) June 28, 2023

¿Qué es leucemia?

El término leucemia significa sangre blanca y se utiliza para referirse a algunos tipos de cáncer de la sangre que comienzan en la médula ósea, que es el tejido blando en el que se forman las células sanguíneas según la Secretaría de Salud.

Cuando se presenta leucemia, aumenta de manera significativa la producción de glóbulos blancos (leucocitos) que son los encargados de combatir infecciones en el cuerpo.

Cuando el cáncer se presenta en las células que formarán linfocitos (un tipo de glóbulo blanco) se denomina leucemia linfocítica o linfoblástica, mientras que si ocurre en las células que forman los glóbulos rojos, algunos tipos de glóbulos blancos o plaquetas, se denomina leucemia mielógena o mieloide.

La leucemia puede ser mieloide, linfocítica crónica y mieloide crónica. | Foto: Secretaría de Salud

Existen los siguientes tipos principales de leucemia:

Leucemia mieloide (mielógena) aguda. Se producen células que no funcionan de manera adecuada, lo que provoca una disminución en la producción de células nuevas normales y puede derivar en anemia, riesgo de sangrado e infección.

Se producen células que no funcionan de manera adecuada, lo que provoca una disminución en la producción de células nuevas normales y puede derivar en anemia, riesgo de sangrado e infección. Leucemia linfocítica crónica. Se debilita la respuesta inmune de la persona que lo presenta debido a un exceso en la producción de linfocitos anormales.

Se debilita la respuesta inmune de la persona que lo presenta debido a un exceso en la producción de linfocitos anormales. Leucemia mieloide (mielógena) crónica. Se presenta la producción de células sanguíneas que funcionan de manera similar a las normales pero la cantidad de glóbulos rojos es menor lo que puede generar anemia.

Síntomas y diagnóstico de leucemia

Los síntomas de leucemia varían y se puede presentar: piel pálida, cansancio o falta de energía, moretones sin motivo aparente, dolores en huesos o articulaciones, dificultad para respirar durante la actividad física, infecciones recurrentes y/o puntos rojos bajo la piel.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El diagnóstico se realiza mediante una prueba de sangre; el tratamiento depende del tipo de leucemia que se presenta y puede incluir quimioterapia y/o administración de medicamentos.