Así fue el día que Talina Fernández sufrió la muerte de su hija Mariana Levy

La tarde de este 28 de junio se dio a conocer el fallecimiento de la periodista y conductora Talina Fernánez, luego que fuera hospitalizada de emergencia; según lo declarado por su propio hijo, Coco Levy, enfrentaba una enfermedad que comenzó a degenerar su estado de salud hasta provocarle una leucemia que este día la puso en un estado crítico por los dolores que le provocaba.

Pero este no fue el único momento crítico y de intenso dolor que la también llamada “dama del buen decir” atravesó en su vida, pues también sufrió la muerte de su hija Mariana Levy, quien perdió de la vida de manera repentina por una falla cardiaca durante un intento de asalto en calles de la Ciudad de México a la edad de 39 años, pero, ¿cómo fue para Talina este momento?

¿Cómo supo Talina Fernández la muerte de su hija?

Fue el 29 de abril de 2005 cuando la televisión mexicana se detuvo ante el fallecimiento repentino de una de sus figuras en un hecho trágico, cuando la entonces actriz y cantante se dirigía junto con su familia a un parque de diversiones e incluso se sabe que sus últimas palabras fueron “Me voy a desmayar”, tras lo que cayó al suelo víctima de un infarto provocado por la impresión y el miedo.

Durante quizá una de sus últimas entrevistas apenas en el mes de febrero con Yordi Rosado, Fernández narró que aquel fue un día horrible, pues recuerda que se estaba maquillando para un programa llamado “Nuestra Casa”, el cual conducía junto con Coque Muñiz cuando recibió una llamada de su entonces yerno “El Pirru” en la que sólo entendió “Mariana, el coche, los niños”.

Afirma que de lo poco que entendió fue “un paro cardiaco”, ante lo que lo que cuestionó si habían logrado sacarla adelante sin entender la respuesta, por lo que llegó gritando al foro y fueron el productor Salvador Ortiz y su esposa quienes la llevaron al lugar donde se encontraba su hija e incluso asegura que entró sin saber si estaba viva y sólo recuerda a enfermeras rezando.

Y tras gritar “¿Dónde está mi niña?” la encontró sin vida, en el suelo donde la intentaron revivir y debido a la forma en que murió la policía pintó el contorno del cuerpo para marcar la escena del crimen; posteriormente recibió la llamada de la entonces primera dama Marta Sahagún, quien le preguntó lo sucedido, ante lo que la periodista sólo aseveró “Mariana está muerta y le quieren hacer la autopsia”, por lo que logró evitar ese procedimiento, aunque afirma que por este motivo los seguros que tenía contratados no le realizaron ningún pago.

Recuerda que se acostó en suelo junto a ella y la abrazó para decirle:“Nos vamos a embrasilar como siempre nos hemos embrasilado”, para después besarla en la cabeza, además de ponerle un poco de maquillaje “porque era muy linda” y pensó en su nieta, por lo que incluso se decía a si mima que no podía morirse ya que la pequeña sólo la tenía a ella.

¿Muerte de Mariana Levy le provocó un tumor cerebral a Talina Fernández?

Pero el hecho no terminó ahí, pues según narró la propia Talina en diversos espacios, que luego de la muerte de su hija comenzó a sentir un mareo, náuseas y malestar en general que la hizo visitar diversos especialistas que no lograban detectar su problema, hasta que decidió practicarse una resonancia magnética con contraste, misma que arrojó una bola del tamaño de pingpong en su cabeza.

Dicho objeto que aparecía en los estudios médicos se trataba de un meningioma, el cual es un tumor primario del sistema nervioso central que, si bien le pudo ser extirpado mediante una cirugía, no logró ser retirado en su totalidad debido al paso de una vena, pero con el paso del tiempo surgió otro de tipo glioma del ponte que le provocó desde entonces y hasta sus últimos días un desequilibrio físico, además de que redujo su audición.

