El 14 de junio se celebra el Día Mundial del Donante de Sangre. De acuerdo con la OMS, las transfusiones de sangre ayudan a salvar millones de vidas cada año, contribuyen a que pacientes con enfermedades potencialmente mortales vivan más tiempo con mejor calidad de vida y posibilitan la realización de intervenciones médicas y quirúrgicas complejas.

Alberto Dana, fundador de Únete, Dona en Vida , explica la importancia de fomentar la cultura de la donación de sangre altruista en México a través de esta fundación:

“Tratamos de conectar a donantes con pacientes que necesiten sangre por medio de redes sociales; hacemos campañas en empresas, escuelas y universidades para tener los bancos de sangre abastecidos y evitar búsquedas desesperadas de gente que necesita sangre”, explica.

A continuación, Alberto Dana, junto con las también cofundadoras de la ONG, Antonieta Treviño y Alejandra Mendoza, comparte algunos puntos importantes sobre esta fecha:

1. Con donar una vez puedes ayudar a tres personas. La sangre puede dividirse en tres productos diferentes, lo cual puede ayudar entre 3 y 4 personas.

2. La sangre caduca aproximadamente en 45 días, por lo tanto es necesaria la donación constante de las personas.

3. Cada 4 minutos, una persona requiere una transfusión sanguínea.

4.Si donaras 3 veces como mujer y 4 veces como hombre al año de los 18 a los 65 años salvarías más de 500 vidas.

5. Más del 25 por ciento de nosotros necesitará sangre al menos una vez en la vida.

6. Por cada 10 donadores de sangre, se rechazan 4.

7. Si te realizas un tatuaje, es necesario esperar un año para poder donar.

8. Los donadores de sangre tienen menos riesgo de padecer diabetes y ataques al corazón.

9. Donar sangre no adelgaza ni engorda. La donación es de 400 ml a 450 ml de sangre, una cantidad que no provoca ningún tipo de cambio en el cuerpo humano.

10. No puedes donar cuando tomas aspirinas, ya que tiene un efecto anticoagulante. Tú puedes tener un sangrado en el sitio de punción y la persona que reciba la transfusión de plaquetas no tendrá adecuada coagulación.

11. En todo el planeta se realizan cerca de 108 millones de donaciones al año.

12. Las personas que no donan carecen de información, esto hace que sólo el 5 por ciento de los potenciales donantes ayuden con la donación de sangre, la mayoría de las personas que no donan es por falta de información.

13. Al año los donadores activos pueden hacer esto hasta 3 veces.

14. Las plaquetas de sangre tienen una vida de 7 días. Es por esto que es importante que se mantenga activa la donación de sangre y siempre se tenga en existencia.

15. El tipo O- es el tipo más escaso en la población.

Donar cuando se vive con diabetes

Con motivo de esta misma fecha, Jacqueline Alcántara, educadora en diabetes de BD Ultra-Fine, aborda una de las inquietudes predominantes alrededor de la diabetes: la posibilidad de donar sangre.

Consideran que su sangre, por los niveles glucémicos altos inherentes de la enfermedad, podría provocarle diabetes al receptor, lo cual no es así

“Es común que sea el mismo paciente quien de antemano descarta por completo la posibilidad de hacerlo por creerse no calificado. Consideran que su sangre, por los niveles glucémicos altos inherentes de la enfermedad, podría provocarle diabetes al receptor, lo cual no es así, ya que la diabetes no es contagiosa, sin embargo, los parámetros para decidir si una persona con diabetes puede ser donadora resultan más complejos de determinar”, indica.

En México aún resulta algo controversial, porque no existe un consenso dentro de la comunidad médica para determinar si una persona con diabetes es apta para donar sangre o no, debido a que hay muchos factores que considerar.

La Norma Oficial Mexicana NOM-253-SSA1-2012 indica que, para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, se excluirán permanentemente de donar sangre o componentes sanguíneos quienes padezcan diabetes mellitus dependiente de insulina. Esto incluye a aquellos con diabetes tipo 1 y/o con diabetes tipo 2 que ya usan insulina.

Una parte de la comunidad médica estima que esta regla es obsoleta, ya que se refiere más al posible uso inseguro e insalubre de las agujas para la aplicación de insulina. Esto porque a lo largo de los años han permanecido ciertas ideas sobre esta práctica, como la transmisión de enfermedades, la contaminación de las agujas, entre otras.

Actualmente, con educación en diabetes, además de los avances médicos y tecnológicos con los que contamos, sabemos que no es así. Alcántara explica que “bajo una técnica de inyección correcta eso no tiene por qué suceder.

La recomendación oficial es utilizar agujas ultra finas y cortas, rotar los sitios de inyección, no reutilizar las agujas para evitar su contaminación además de un posible descontrol en los niveles de glucosa y desecharlas adecuadamente, entre otros lineamientos”.

Otro aspecto qué tomar en cuenta es el motivo de la donación, ya que los requisitos son diferentes si se hace de manera altruista para los bancos de sangre que es más general, o si es para alguien en específico que necesita la sangre por y para algo en específico.

Sea cual sea la situación, Alcántara destaca la importancia de un diagnóstico oportuno de diabetes para la calidad de vida y salud general del paciente, porque incluso puede ocurrir que la persona descubra que tiene diabetes al momento de intentar donar sangre.

“Es más conveniente que el paciente reciba su diagnóstico antes que después, para que pueda tomar las riendas de su condición y así mejore el pronóstico de su salud en general”, concluye.