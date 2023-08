¿Qué enfermedad provoca la Listeria monocytogenes?; bacteria presente en una marca de helado

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), recientemente alertó sobre helados contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes, causante de una de las enfermedades alimentarias más graves.

El nombre de la marca con productos contaminados es Soft Serve On The Go, y sus productos ya fueron retirados de los mercados estadounidenses, sin embargo, en México aún se trabaja para retirarlos por completo por lo que es importante estar alertas antes de comprarlos.

¿Qué es Listeria monocytogenes?

La Listeria monocytogenes es una bacteria de transmisión alimentaria que, a diferencia de otras, puede sobrevivir y multiplicarse a bajas temperaturas, indicó la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por lo tanto, no es eliminada con la temperatura de los refrigerados donde se almacenan los helados.

Además, es causante de una enfermedad grave llamada listeriosis que, pese a no ser común, su alta tasa de mortalidad la convierte en un problema de salud pública.

De acuerdo con la ONU, existen dos tipos principales: invasiva y no invasiva. La primera “es más grave y afecta a determinados grupos de alto riesgo”, entre los que se encuentran embarazadas, pacientes con tratamiento por cáncer, sida, entre otros.

Mientras que la no invasiva “es una forma leve que afecta sobre todo a personas sanas", pero que tiene un periodo de incubación breve.

¿Cuáles son las consecuencias de la listeriosis?

En su comunicado, la Cofepris señaló que la listeriosis puede provocar los siguientes síntomas:

Fiebre

Dolores musculares

Náusea

Vómito

Dolor de cabeza

Diarrea

Rigidez en el cuello

Confusión

Pérdida del equilibrio

Convulsiones

¿Qué hacer en caso de consumir un helado contaminado?

Quienes consumen helados de la marca Soft Serve On The Go deben solicitar atención médica inmediata para evitar complicaciones por listeriosis.

La Cofepris también menciona que la página de Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) dice que los sabores de los productos contaminados son:

Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate): 0-91404-15129-0

Razzle n´Dazzle Peanut Butter (Mantequilla de maní): 0-91404-15133-7

Caramel Vanilla (Caramelo): 0-91404-15131-3

Parve Vanilla Chocolate (Vainilla chocolate): 0-91404-15113-9

Strawberry Mango Sorbet (Sorbete de fresa mango): 0-91404-15128-3

Lite Natural Peanut Butter (Mantequilla de maní natural y ligera): 0-91404-15285-3

Y en caso de identificar que se continúa distribuyendo en algún comercio, se puede denunciar al número de la Cofepris 800 033 5050.





