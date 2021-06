¿Qué es el hongo negro y por qué afecta a pacientes en recuperación por Covid?

Tras la detección del primer caso de hongo negro en un residente del Estado de México que se encuentra en proceso de recuperación por Covid-19, especialistas en infectología explicaron que se trata de una infección oportunista que ataca a las personas con un sistema inmune debilitado.

“Toda infección oportunista escoge a aquellas personas que están debilitadas por alguna enfermedad, como puede ser diabetes, cáncer y ahora la recuperación de una enfermedad grave como es el Covid-19”, explicó el doctor Gerardo López, alergólogo e infectólogo, miembro de la Academia Mexicana de Pediatría (AMP).

Foto: Pixabay

En entrevista exclusiva para LA PRENSA, el especialista explicó que el hongo negro es un bicho conocido desde hace muchos años que se llama mucor y como hongo oportunista ocasiona estragos muy severos en personas que han salido con vida del Covid y que quedan muy debilitadas, y que además presentan otras condiciones de salud previas, como puede ser diabetes, hipertensión y obesidad.

“¿Debemos estar preocupados por esto?, ¡pues claro que sí!, porque tenemos una población mal nutrida, debilitada, mal atendida, con muchas enfermedades asociadas, como diabetes, obesidad y que nadie ha tomado en cuenta, ¿cómo no vamos a creer que no pueda atacar un bicho más, como es el mucor?”, señaló el especialista.

Foto: Pixabay

Indicó que cuando una persona es atacada por una infección oportunista como el hongo negro, el pronóstico se empeora mucho. Explicó que este hongo tiene la característica de enfermar la boca, la nariz, los pulmones, senos paranasales y, además, destruye los tejidos al provocar una lesión que se llama necrosis y al ocasionar este tipo de lesiones la persona puede quedar prácticamente desfigurada.

Al indicar que el tratamiento para este hongo es costoso, la persona debe estar hospitalizada y si hay tejido muerto debe ser retirado con cirugía, el doctor Gerardo López precisó que si el hongo va a los pulmones la condición del paciente puede agravarse.

Afortunadamente, no se contagia de persona a persona, subrayó el especialista al precisar que una persona sana, que no tiene defensas bajas, que no sufrió Covid ni presenta cualquier otra enfermedad crónica, la posibilidad de contraer el hongo es prácticamente nula, “por eso se llama infección oportunista, porque está buscando la oportunidad de atacar a los organismos más débiles”, comentó.

Los síntomas de la infección por hongo mucor son graves, porque el paciente vuelve a presentar calentura, afecta las vías respiratorias, hay dolor de cabeza y todas las complicaciones graves como un cuadro de sinusitis, explicó el doctor Gerardo López al señalar que este hongo es frecuente en hospitales, sobre todo, en pacientes debilitados o con enfermedades crónicas mal tratadas.

“Ahora que se habla de miles de personas recuperadas del Covid habrá que ver en qué condiciones quedaron, para saber cómo están sus pulmones, su cerebro, su corazón, su hígado, su páncreas y nadie sabe esto”, puntualizó al advertir que la pandemia por Covid 19 no ha acabado.

Destacó que en Europa se han abierto varios centros de atención especializada para pacientes recuperados de Covid, pero en México nadie está trabajando en esto.

“En consulta, los médicos estamos viendo a muchos pacientes recuperados de Covid que presentan secuelas, entre ellas, que su sistema inmunológico quedó muy debilitado, por lo que pueden ser presas fáciles de infecciones oportunistas como el hongo mucor u hongo negro, que no es el único oportunista, porque también está el estafilococo, neumococo, clamidia o meningococo, que aparecen por todos lados y son altamente letales.