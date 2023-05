A Twitter ya se pueden subir videos de 2 horas y le responden a Elon Musk con cinta de Shrek

El magnate Elon Musk sigue haciendo de las suyas con Twitter, su nueva adquisición, y hace unas horas anunció que para aquellos suscritos a Twitter Blue, podrán subir video de hasta dos horas.

En respuesta a la nueva característica, los internautas han reaccionando con multitud de memes y gifs divertidos que se mofan del añadido, sin embargo, lo que más ha causado risa es que un usuario subió la película de Shrek III.

Desde la llegada de Musk a Twitter, la plataforma del pajarito azul ha cambiado radicalmente en cuanto a sus funciones y herramientas.

Entre las nuevas características está el cobro de verificación, editar tuits o añadir texto en negrita y cursiva o menos anuncios.

Tras el anunció de que ahora será posible subir 2 horas de video, usuarios de Twitter han respondido con multitud de gifs y memes irónicos.

Incluso, un usuario subió la película de Shrek III, aunque posteriormente fue eliminado.





También se ha visto que suben video repetidos como Rick Astley con su video Never Gonna Give You Up.

Just uploaded Rick Astley's "Never gonna give you up" 1 hour seamless loop as a proof. It works! pic.twitter.com/KXXGDAxlke — Russian Market (@runews) May 18, 2023





Otros memes han hecho alusión a la muerte de Youtube, y es que en Twitter no hay censura sobre muchos contenidos.









Mientras que otros colocaron capturas de pantalla haciendo alusión a películas de terror.





¿Qué más nos espera con Musk? Hasta el momento la comunidad de Twitter ha reaccionado de manera negativa a los cambios del millonario. Lo han criticado de querer recuperar su inversión de 44 mil millones de dólares, e impulsar modificaciones absurdas a capricho del magnate.

Para resolver varios problemas, Elon Musk nombró a Linda Yaccarino, como nueva CEO de Twitter, y quien ha dicho que comparte la visión del millonario.

"Hace tiempo que me inspira la visión (de Musk) de crear un futuro más brillante. Estoy emocionada de ayudar a llevar esta visión a Twitter y transformar este negocio juntos!", tuiteó Yaccarino.