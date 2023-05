¿Quién es Linda Yaccarino? La mujer que Elon Musk eligió como CEO de Twitter

Cuando Elon Musk anunció que dejaría el puesto de CEO dentro de la red social Twitter, de la que también es dueño, únicamente reveló que se trataba de una mujer que comenzaría sus labores en seis semanas.

Sin embargo, la identidad de esta persona fue revelada a través de un tuit un día después por el también dueño de Tesla. Se trata de Linda Yaccarino, jefa de publicidad de NBCUniversal, y que ahora será la nueva directora ejecutiva de Twitter.

"Yaccarino se centrará principalmente en las operaciones comerciales, mientras que me centraré en el diseño de productos y nuevas tecnologías", escribió Musk.

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023

¿Quién es Linda Yaccarino?

Yaccarino actualmente se desempeña como presidenta de publicidad global y asociaciones de NBCU, empresa donde ha trabajado durante más de una década y se considera un elemento valioso dentro de su equipo de trabajo.

De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, fue clave en el lanzamiento del servicio de transmisión Peacock con publicidad de la compañía.

Además, Yaccarino no es como tal un apellido, sino que se trata de un apodo que se ganó gracias a sus habilidades. Significa : "martillo de terciopelo", debido a sus duras tácticas de negociación.

Hata ahora se desconoce si la publicista dejará su puesto actual para dedicarse de lleno a Twitter o si existe algúntipo de acuerdo para que pueda desempeñar ambas actividades.

¿Por qué la eligió?

Musk y Yaccarino ya se conocían. El mes pasado, durante una conferencia en Miami Beach, ella entrevistó a Musk y le preguntó por su visión de Twitter, probablemente desde ese entonces la puso en su lista de candidatos para el puesto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Linda Yaccarino (@lindayacc)

La razón parece ser los conocimientos que Yaccarino tiene en materia de publicidad. En 2021, el año anterior a que Musk se hiciera con la red social y la sacara de la bolsa, la publicidad representó casi el 90% de los ingresos de la empresa.

Pero tiempo después el panorama cambió: de los 100 principales anunciantes en Twitter antes de que Musk comprara la compañía, 37 no gastaron nada en publicidad durante el primer trimestre de este año, según la firma de inteligencia de mercado Sensor Tower.

También se registró que otras 24 marcas redujeron su gasto promedio mensual en publicidad en Twitter en un 80% o más.

Posiblemente Musk la quiera para revertir esta caída y traer de vuelta a los anunciantes e incluso agregar más a la lista.

Mientras tanto, la noticia de que el millonario dejaría el puesto fue celebrada por los inversores, pues luego de tuitearlo, las acciones de Tesla se dispararon y cerraron con un alza del 2 %.

Con información de EFE