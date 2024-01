The Green Lady: la mujer que llevó su afición por el color verde a cada rincón de su vida

Para algunas personas la vida puede tener muchos colores y matices, pero para otras, vivir su día a día con un tono particular lo significa todo.

Así es la historia de Elizabeth Sweetheart, una mujer de 82 años, que vive en Brooklyn, Nueva York. Ella es conocida como la Dama Verde de Carroll Gardens, quien ha conseguido 450 mil seguidores tan sólo en Instagram por su llamativo estilo de vida.

En su casa cada detalle, utencilio, alfombra o producto se encuentra en una gama del color verde, incluso cada pieza en sus gabinetes de cocina o el baño son del mismo tono.

The Green Lady y su amor por el color verde

Sweetheart es fanática del color verde, ella no escatima a la hora de lucir el peculiar tono en todo lo que posee.

En sus redes sociales comparte diverso material en donde muestra los rincones de su casa, su jardín y por supuesto su armario.

The Green Lady no sale de su casa sin combinar perfectamente su look en tonos verdoso, incluso su cabello es de color verde neón.

La popularidad de Elizabeth Sweetheart la ha llevado a crear una página en Cameo en donde realiza pequeños videos personalizados a cambio de donaciones que son enviadas a su organización benéfica favorita, Bideawee, que se encarga de salvar a mascotas e integrarlas con nuevas familias.

Según The New York Times, Elizabeth, es una artista que pinta pequeños cuadros en acuarelas y crea estampados que son comprados por diseñadores y fabricantes de textiles, otra de sus aficiones es vender y comprar antigüedades.

La mujer decidió desde hace más de 20 años iluminar de verde todo su mundo, pues considera que es un color que la mantiene feliz.

“Siempre hago cosas para mantenerme feliz, y el verde es el color más positivo y el más feliz”, dijo Sweethear.

La Dama verde, considera que su pasión por el color verde viene de su nostalgia por el lugar donde nació, Nueva Escocia, Canadá.

Por años, sus conocimientos en la confección la llevaron a crear sus propias prendas, desde vestidos hasta sombreros, aunque experimentó diversas combinaciones, de poco en poco empezó a inclinarse por lo monocromático hasta que llegó a su amado color verde luminoso.

“Tal vez fue porque crecí en Nueva Escocia y, después de mudarme a Nueva York, extrañaba tener verde a mi alrededor”, aseguró Sweetheart.