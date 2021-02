"No soy un gato", abogado salta a la fama tras ser víctima de un filtro de Zoom

El abogado texano Rod Ponton pasó un momento muy bochornoso durante una audiencia virtual de la corte, cuando durante una reunión a través de la plataforma Zoom se activó por error un -tierno- filtro de un gatito.

En un video difundido en redes sociales se puede escuchar a Rod Ponton entrar en pánico cuando el juez Roy Ferguson llamó su atención sobre el lindo filtro, mientras debatían sobre un caso de contrabando.

Cuando Ponton se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo dijo: "Creo que es un filtro, no sé cómo quitarlo. Tengo a mi asistente aquí, lo está intentando".

“I’m here live, I’m not a cat,” says lawyer after Zoom filter mishap



“I can see that,” responds judge pic.twitter.com/HclKlAUwbM — Lawrence Hurley (@lawrencehurley) February 9, 2021

El juez Fergson aseguró a Ponton que no lo había confundido con un gatito real, y comenzó a darle instrucciones sobre cómo quitar el filtro.

“Estoy aquí en vivo, no soy un gato”, se puede escuchar a Ponton decir durante la reunión virtual, mientras los demás asistentes ríen del suceso.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K — Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021

El juez Ferguson vio el lado divertido del incidente, escribió en su cuenta de Twitter 'CONSEJO IMPORTANTE DE ZOOM: Si un niño usó su computadora, antes de unirse a una audiencia virtual, verifique las opciones de video de Zoom para asegurarse de que los filtros estén desactivados. Este gatito acaba de hacer un anuncio formal sobre un caso en el 394 '.

