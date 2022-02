Alex Tienda: quién es y por qué es tendencia en el conflicto Rusia-Ucrania

En medio de las acciones militares de Rusia, en la región separatista de Ucrania y los estragos del conflicto, el nombre del youtuber mexicano Alex Tienda se ha convertido en tendencia mundial en las redes sociales, pero ¿quién es este personaje y por qué se volvió tendencia? Aquí te lo explicamos.

Alex Tienda es un generador de contenido de 35 años de edad, que nació en la ciudad de Coatzacoalcos Veracruz México, antes de su llegada a YouTube; tras culminar la preparatoria, quiso cumplir con el sueño de volar y ser aviador y a la edad de 19 años, le fue otorgada la licencia de aviación. Entre sus hobbies, estaba también la música, la cual, alternó con su profesión en la incursión de las bandas de rock locales.

Sin embargo, cambió de aires y se trasladó a Ciudad de México a la edad de 23 años para concretar la carrera como cantante, pero, Aunque, abrió su canal principal en el año 2006, fue hasta 2013 cuando dio su primer inicio dentro del mundo de YouTube, demostrando su música, vuelos, gameplays y viajar hacia otras parte del planeta.

Contrario a Luisito Comunica, con quien en varias ocasiones se le ha comparado, el influencer mexicano de viajes se interesa por ir a los países en conflictos políticos para conocer la vida de sus habitantes y las diferentes posturas que existen desde un punto de vista neutral.

No obstante, durante esta semana los ojos del mundo han recaído sobre él tras el conflicto entre Ucrania y Rusia, debido a que Tienda se encuentra en Ucrania, pues desde que se dieron las primeras alertas sobre el ataque de Rusia, compartió en sus redes sociales la decisión que tomó de iniciar los trámites para conseguir el visado y poder viajar lo más antes posible al país gobernado por Volodímir Zelenski.

A través de sus plataformas no ha dejado de compartir las incidencias de lo que la población está viviendo y el miedo que se siente en las calles.

GRABA BORMBARDEO DE RUSIA DESDE HOTEL EN UCRANIA

Con casi cuatro millones de seguidores en su canal oficial de YouTube y más de dos millones de usuarios en Instagram, el también piloto de profesión se volvió viral tras brindar sus declaraciones a CNN en ser uno de los tantos latinos que se encuentran en la zona afectada en las últimas horas.

Sin embargo, instantes después de haber concedido la entrevista remotamente, comenzó a compartir videos donde se escucharon fuertes estruendos provocados por bombarderos rusos en las inmediaciones de Kiev, donde él mismo se encontraba.

“Acaban de atacar aquí en la ciudad en la que estoy, están bombardeando”, narró el youtuber en sus historias de Instagram, alrededor de las 5:00 am, hora de Ucrania; posteriormente se grabó saliendo del hotel donde se encontraba para dirigirse corriendo a otra parte donde la prensa internacional se hospedaba y se resguardaría en un sótano.

"Alex Tienda":

Porque las historias del youtuber @AlexTienda quien se encuentra en Ucrania mientras han dado inicio la operación militares de Rusia.pic.twitter.com/U8NGxDQomE — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) February 24, 2022

“Justo cuando estaba despidiendo el enlace con CNN escuché el primer bombazo; ya se anunció que estamos siendo atacados”, concluyó.

Asimismo, a través de su cuenta de Twitter y sus historias de Instagram, ha estado actualizando su experiencia y parte de lo que se vive minuto a minuto en Ucrania, incluso ha compartido que junto con otras personas de origen ucraniano decidieron moverse a otra ciudad, al oeste de donde se encontraba, aunque destacó que se habla de que los caminos están bloqueados alrededor de la ciudad.

pic.twitter.com/pQJysxc7vI — Alex Tienda (@AlexTienda) February 24, 2022

“YO NO HICE NI HAGO ESTO POR GENERAR VISITAS”

La presencia de Alex Tienda en la zona de guerra ha ocasionado que medios de comunicación lo inviten a participar en las transmisiones en vivo para que pueda opinar e informar sobre lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania.

Dichas apariciones en televisión causaron críticas en un grupo de usuarios, quienes cuestionaron su forma de trabajo, ya que “está arriesgando su vida por un par de vistas”, según expresaron en las redes.

Por su parte, otro grupo ha valorado el trabajo que está realizando al ser él y una cámara de video captando este evento importante para el mundo y las consecuencias que podrá traer.

Incluso, en un reciente video titulado “¿Por qué Rusia quiere invadir Ucrania?”, donde el youtuber intentó explicar el inicio del conflicto, quiénes están involucrados y porqué es importante que el mundo conozca lo que se está viviendo en esas zonas, expresó -al final del mismo- cómo se siente ante las críticas recibidas y el porqué de su viaje al Kiev y otros destinos en riesgo.

“Yo no hice ni hago esto por generar vistas o ir a donde están las tendencias. Sé que los que me conocen lo saben. Llevamos más de 10 años dedicándonos a esto y para no darle tantas vueltas, lo hago por Jeremy (su ayudante en Ucrania). Es importante explicarle a la gente esta situación compleja que está sucediendo con la guerra y que está por venir algo muy fuerte”.

De esta manera, por medio de un tuit dejó en claro que “siempre ha realizado su trabajo con pasión”, por lo que reiteró que, si algo le llegara a pasar, sería bajo su propia responsabilidad.

“Solo quiero dejar muy en claro…Pase lo que pase, yo siempre supe el riesgo, yo siempre he realizado mi trabajo con pasión… Y pase lo que pase, no me arrepiento de nada. Los quiero mucho y siempre estaré agradecido con quienes valoran y apoyan mi trabajo”, escribió.

Solo quiero dejar muy en claro…

Pase lo que pase, yo siempre supe el riesgo, yo siempre he realizado mi trabajo con pasión… Y pase lo que pase, no me arrepiento de nada.



Los quiero mucho y siempre estaré agradecido con quienes valoran y apoyan mi trabajo. https://t.co/4wcg1ZQodP — Alex Tienda (@AlexTienda) February 24, 2022





