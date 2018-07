[Video] Autobús del "caótico" festival Mad Cool se sale de la vía y queda colgando

Con información de EFE





Un autobús en España que se encargaba de regresar a los asistentes del Festival Mad Cool sufrió un accidente donde al salirse de la vía quedó suspendido en el puente vehicular.

El autobús de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) de Madrid regresaba al Mad Cool luego de haber dejado a los asistentes en a la plaza de Castilla, cuando el conductor perdió el control y el vehículo quedó suspendido en el puente.

El conductor fue rescatado de inmediato, el cual resultó levemente herido. Afortunadamente no se encontraba ningún pasajero a bordo del autobús.

Los bomberos y autoridades se encargaron de cerrar el paso y recuperar el vehículo para evitar otro accidente. Se informó que las investigaciones continúan para descartar si fue error del conductor o una falla mecánica, en lo que parece ser una maldición que no termina sobre los malos ratos que ha dejado el festival.

Un caótico Mad Cool

En la jornada, que aspiraba a recibir a 80 mil personas con todos los abonos y entradas agotados desde hace meses, las protagonistas de las charlas y las redes no eran las actuaciones de las bandas, sino quejas por las caminatas e imágenes de largas colas de varios kilómetros al sol, en competencia con atascos de más de 1 hora para acceder al estacionamiento, en lo que se consideraba un "festival caótico".

Una vez dentro, las críticas no cesaron por molestias derivadas de la movilidad en algunos puntos del recinto pese a sus 200 mil metros cuadrados de extensión, la combinación de sonidos simultáneos de varios conciertos, fallos en las cobertura de datos (incluso en la sala de prensa) y más esperas interminables en los puestos de comida, hasta en las zonas VIP.

Con ganas de Massive Attack

Pero la cereza del pastel fue sin duda la cancelación de Massive Attack debido al ruido de otro escenario.

"Sentimos mucho las molestias que os haya podido generar su cancelación. Desde la organización se intentó todo para que no ocurriera y en cuanto se vio que la decisión de la banda era definitiva se comunicó por todas las vías posibles", afirmó el festival en Twitter.

El grupo británico estaba programado en el escenario The Loop a las 1:45 de la pasada noche (23:45 GMT), pero pasaban los minutos y el concierto no arrancaba.

New controversy in the Mad Cool: Massive Attack cancels and the protest ends with flying glasses pic.twitter.com/ItTKLU5CqY — Non StOp (@xurde0o) 14 de julio de 2018

Ante la falta de explicaciones pese a la enorme expectación, que hizo que se sobrepasara la capacidad de la carpa electrónica, con gente apelotonada ante todos sus accesos, se produjeron pitidos de protesta y una tensión creciente que finalmente no fue a más.

Dos horas después del que debía haber sido el inicio del concierto, la organización emitió un comunicado en el que afirmaba que el grupo suspendió su actuación de forma unilateral "achacando que el sonido del escenario donde en ese momento actuaba Franz Ferdinand molestaba para la realización de su show".

"¡Salten las vallas!"

Foto: EFE

Pero al final Queen Of The Stone Age (QOTSA) fue el que se llevó los titulares del festival luego de que el líder de la banda estadounidense, Josh Homme, incitó una pequeña insurrección en mitad de su concierto con su "¡déjenlos pasar!", dirigido a los cuerpos de seguridad que gobernaban el acceso a la zona VIP, algo desangelada y situada justo delante del escenario, antes de animar al público a forzar su entrada: "¡Salten las vallas!".

Foto: EFE

La organización al final accedió a la propuesta y el espacio se llenó sin incidentes, tal vez como una forma de redimirse de los caóticos antecedentes: los atascos del primer día o la cancelación de Massive Attack, molestos por la cercanía de otro concierto.

