¡Sin miedo al éxito! Entrena desde casa con Barras de Pradera 

La historia de cómo Paúl, mejor conocido como el hombre “sin miedo al éxito”, levantó las Barras de Pradera en un terreno baldío va más allá: le costó enemistades y su mayor frustración fue cuando perdió una de sus piernas, aunque esto lo ha llevado a conocer otras maravillas de la vida.

A los 23 años fue baleado y le amputaron un pie, pero sus ganas por querer ser un ejemplo de esfuerzo y trabajo para su hija le provocaron tener una actitud más positiva dentro del ejercicio. Hoy el también conocido como Valle de los Mamados es eso, pues haber levantado un espacio deportivo en medio de la nada dentro de su barrio no fue nada fácil.

“Casi casi la banda me quería mandar a los semáforos a pedir limosna, la neta tenía una hija y cada que iba a la escuela por mi hija, iba en muleta y con una pierna, pues los niños del salón son inocentes pero le decían, ¿a poco ese es tu papá? ¿por qué no tiene una pierna? Mi niña se sentía incómoda, se sentía triste, entonces, yo me propuse nunca más dar lástima, que ella se sintiera orgullosa de mí, pero antes caí en el alcohol, en las drogas, una depresión que me quise suicidar más de 10 veces”, recordó entre su banda.

Eso ha quedado atrás y por eso invitó a la población a practicar deporte, pues esto es vida, aquí cinco de sus joyas de ejercitadores les mostrarán cómo han quedado sus cuerpos estilizados gracias a distintas rutinas que desde casa se pueden practicar y más dentro del confinamiento que están viviendo por la enfermedad Covid-19.

Gabriel Lamar, el niño bonito de las Barras, presentó una rutina a base de puras lagartijas, enfocado al pecho y en su hogar lo pueden hacer arriba de una silla.

Emanuel nos muestra otro ejercicio que pueden hacer. Él es campeón del fitness, son las mejores piernas trabajadas y les enseña cómo hacerlo.

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México

Otro joven muestra la rutina desde estas barras, pero se pueden colgar en la marquesina de su casa o en un árbol

Y recuerden, el popular Valle del Mamado los invita a comer puras frutas y verduras

Foto: Daniel Galeana | El Sol de México