Caso Petito hace enojar a la comunidad negra de Tiktok: los crímenes que son ignorados

Layla Jama es una joven de Canadá conocida por su cuenta en TikTok @ttdramanews, donde esta semana publicó dos videos consecutivos sobre el caso de Gabby Petitio, sin embargo, muchos de sus seguidores la criticaron por centrar su atención a ese caso y no a otros, que al igual que la joven, también desaparecieron y fueron encontrados muertos.

@ttdramanews Update on Gabby Petitio 💔 press release ##gabbypetito ♬ original sound - TT Drama Layla

Jelani Day, el caso que pasó desapercibido

Las críticas hacia la tiktokera estuvieron acompañadas del hashtag #FindJelaniDay, el cual fue creado por la comunidad afroamericana en la red social para darle difusión al caso de Jelani, un joven de 25 años que había estado desaparecido en Illinois durante un mes.

Sin embargo, el cuerpo de Day fue encontrado el 4 de septiembre pasado, sin que las autoridades le dieran la misma atención que le habían brindando al caso de Gabby.

Incluso Carmen Bolden, la madre del joven, en entrevista para el programa Newsy, expresó su tristeza y molestia a pocos días de la desaparición de Petito y dijo que el caso de su hijo había pasado desapercibido frente al de Gabby, que en ese momento solo tenía dos días de desaparecida y ya estaba en todos los medios de comunicación de EU y redes sociales.

"I want my child back too... He is not a nobody. He is somebody and I want him to come back home."



Carmen Bolden calls for Bloomington, Illinois police to still be vigilant in the case of her son Jelani Day, who has been missing since August 24th. pic.twitter.com/4Iec93HQiR — Newsy (@Newsy) September 17, 2021

"Sé lo de Gabby, la niña desaparecida. Ha estado desaparecida durante dos días y su rostro está por todas partes, y el FBI está involucrado, y no entiendo por qué Jelani no recibe la misma cobertura.

Quiero que busquen a mi hijo como la buscan a ella. Él no es un don nadie, es alguien ... y me enoja porque esta joven blanca está recibiendo esa atención, y mi pequeño hijo negro no".

Comunidad negra se une en TikTok

Después de que el caso de Petito se volviera viral, la comunidad negra en TikTok comenzó a hablar sobre cómo los casos de personas de color desaparecidas se tratan de manera diferente a los de casos de personas blancas como el de Gabby.

El tema de la discriminación volvió a surgir e incluso motivaron a los seguidores de Layla Jama para pedirle que también publicara videos hablando sobre el caso de Jelani para hacer énfasis en que hay más desaparecidos que nadie está buscando porque no son blancos.

@ttdramanews I’ll post an update once I get more info ##findjelaniday ♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya

Tras las críticas, la tiktokera con sus mas de 747 mil seguidores, se dio a la tarea de hablar sobre Day, señalando que las autoridades también debían preocuparse por la gente negra que está desaparecida.

Y es que los casos de personas afroamericanas desaparecidas se unen también a los de violencia, que con el caso de George Floyd, volvieron a estar sobre la mira. Incluso una investigación de la ONG Mapping Police Violence afirma que las personas negras tienen casi tres veces más probabilidades de ser asesinadas por la policía que las blancas.

El poder de TikTok para difundir casos de personas desaparecidas

El video que Jama hizo sobre Jelani Day finalmente tuvo más de 1 millón de visitas y más de 80 mil compartidos, demostrando que TikTok puede hacer viral el caso de una persona desaparecida y puede conseguir que la familia tenga los medios y el apoyo necesario para tener más probabilidades de encontrar a la persona.

@truecrimecam Now that Gabby has been found, PLEASE direct that same energy to help the family of Jelani Day. ##FindJelaniDay ##findjelaniday ♬ original sound - Cam 🎤🩸

El hashtag #FindJelaniDay tuvo 9.5 millones de visitas en TikTok hasta el jueves mientras que el hashtag #GabbyPetito tiene hasta ahora 919 millones de visitas.

"El caso de Gabby fue el catalizador que impulsó el caso de Jelani", dijo Jama a BuzzFeed News en una entrevista.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

La evidente disparidad en la cobertura de los medios y el interés público entre los casos de personas blancas desaparecidas y los que involucran a personas de color ahora puede verse con mayor claridad gracias a las redes sociales, donde con un simple hashtag se logra saber si el caso de alguien ya está en la mira.