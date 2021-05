¿Cierra Patrick Miller? Chilangos comienzan a despedirse por cartel que dice: "Se renta"

"Para mí, Patrick Miller era el lugar más inclusivo de la ciudad, nadie se fijaba en tu sexo, clase social o edad, todos íbamos a bailar... Vuelve pronto querido", así es como el usuario de Twitter, @amigobvio, se despidió del emblemático Patrick Miller por un presunto cierre del lugar.

"No quiero ponerlos tristes, pero el Patrick Miller ya está en renta", afirmó Martín Andrade, conocido en las redes sociales como @godomarto, quien dio a conocer un fotografía de la fachada del lugar y donde se aprecia el cartel que ha puesto en una profunda nostalgia a la comunidad nightclubber chilanga.

No quiero ponerlos tristes, pero el Patrick Miller ya está en renta 🥺 pic.twitter.com/aW6GZL60qr — Marto (@godomarto) May 7, 2021 Para mi Patrick Miller era el lugar más inclusivo de la ciudad, nadie se fijaba en tu sexo, clase social o edad, todos íbamos a bailar... Vuelve pronto querido. pic.twitter.com/Tfn3NyvGUn — Amigobvio 🍎 (@amigobvio) May 7, 2021

Con más de 270 retuits y 546 menciones, la publicación de @godomarto se volvió una funesta noticia para quien pudo entrar a una noche acalorada donde los mixes de los 80, 90 y actualidad, resonaban en sus rincones atrapados en la características paredes negras y techo irregular.

El lugar es un referente por sus mezclas del género musical Hi-Energy, característico por su sonido ochentero que converge el synthpop y electrodisco. El lugar lleva el nombre del productor y músico Patrick Miller, integrante de la banda Minimal Man.

El Sol de México intentó comunicarse al teléfono que apareció en la fachada del lugar ubicado en el número 16 de la calle Mérida pero no obtuvo ninguna respuesta. Al cierre de esta edición, ningún medio especializado en estilo de vida o vida nocturna de la Ciudad de México, ha logrado confirmar si Patrick Miller cierra, lo que es cierto es el aluvión de despedidas.

"Se va a extrañar el Patrick Miller y tener que formarte una hora para comprar una chela. Verdaderamente", compartió @fresadeneza. "No es por asustarlos chilangos, pero parece que nos quedaremos sin el Patrick Miller", indicó la revista Chilango.

"Un fuerte abrazo a todas las tribus urbanas que se reunían bajo ese techo de armonía y Hi-Energy #PatrickMiller", señaló @eldeforma.

Un fuerte abrazo a todas las tribus urbanas que se reunían bajo ese techo de armonía y Hi-NRG #PatrickMiller pic.twitter.com/4OlWq6vjvl — El Deforma (@eldeforma) May 8, 2021 No es por asustarlos chilangos, pero parece que nos quedaremos sin el Patrick Miller ☹️https://t.co/jAXUkUqwIb pic.twitter.com/TTnftxkVZc — Chilango (@ChilangoCom) May 8, 2021 Se va’extrañar el Patrick Miller y tener que formarte una hora para comprar una chela. Verdaderamente. — fresadeneza; (@fresadeneza) May 7, 2021

➡ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias