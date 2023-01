Comentaristas de la BBC sufren broma con sonidos sexuales hecha por un youtuber [Video]

El ex futbolista Gary Lineker fue víctima de la broma del audio pornográfico en plena transmisión, durante la previa del partido de la Copa FA este martes entre Wolves y Liverpool.

El presentador no pudo contener a risa cuando los sonidos de una mujer en pleno orgasmo, interrumpieron su charla con Alan Shearer quien estaba en el estadio.

Te puede interesar: ¿Una predicción más de los Simpson? Bad Bunny también lanzó el celular de Homero

Al momento de escuchar el sonido Gary dijo "creo que alguien está enviando algo al teléfono de alguien. No sé si lo escuchaste en casa".

😭😭😭 pic.twitter.com/iosb25DVkI — EuroFoot (@eurofootcom) January 17, 2023

Minutos después el exfutbolista subió una fotografía a su cuenta de Twitter de un celular que encontraron detrás de una pantalla. El mensaje con el que acompañó la foto fue "bueno, encontramos esto pegado en la parte posterior del televisor. En cuanto al sabotaje, fue bastante divertido".

Well, we found this taped to the back of the set. As sabotage goes it was quite amusing. 😂😂😂 pic.twitter.com/ikUhBJ38Je — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) January 17, 2023

¿De quién era el celular?

El celular que posteo el ex futbolista Gary Lineker, fue colocado por el comediante y Youtuber, Daniel Jarvis, mejor conocido como Jarvo69.

Así lo confirmó cuando le respondió a Gary, con una fotografía donde muestra el celular y un mensaje que dice "Fui yo".

It was me :) pic.twitter.com/835iAUWI6D — Jarvo69 (Daniel Jarvis) (@BMWjarvo) January 17, 2023

Además el famoso Youtuber relizó un transmisión en vivo, donde se aprecia como hace la llamada al celular que estaba en el estudio, cuando este suena se escucha el sonido sexual, mientras él y los amigos con los que estaba celebran el hecho.

Horas antes de la broma, el comediante mostraba en su Twitter que se encontraba en el estadio donde donde se realizaría el partido y se puede ver como entra a la cabina donde transmitiría Gary el juego de los Wolves y Liverpool.

La BBC se disculapa

Después de la broma del Youtuber Jarvo69, la BBC se disculpó con su audiencia por los sonidos sexuales que se escucharon durante la transmisión del juego entre los Wolves y Liverpool de la Copa FA.

"Pedimos disculpas a los espectadores ofendidos durante la cobertura en vivo del fútbol esta noche", señaló en un comunicado la BBC.

La televisora no realizó ningún comentario acerca de la broma que hizo el comediante.