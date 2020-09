Concurso fotográfico retrata el lado más divertido de los animales salvajes

Cada año la organización Comedy Wildlife Photography Awards Limited lanza un concurso fotográfico que premia a la foto más divertida y risueña tomada a un animal salvaje.

El concurso Comedy Wildlife Photography Awards (CWPA) busca sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de conservar nuestro medio ambiente y las especies hoy amenazadas.

Los creadores de este concurso son los fotógrafos Joynson-Hicks y Tom Sullam.

Estas son las fotografías finalistas:

Foto: @Exulansista

Sonriente (Smiley), de Arthur Telle Thiemenn, quien tomó la fotografía de un pez Sparisoma cretense en las Islas Canarias.

Foto: @Exulansista

Terry la tortuga, sacando el dedo (Terry the Turtle flipping the bird), fue captada por Mark Fitzpatrick en Elliot Island, Queensland, Australia.

Foto: @Exulansista

Asuntos de monos (Monkey Business), de Megan Lorenz se trata de dos monos de Borneo en Malasia.

Foto: @Exulansista

Charrán preparando sus alas (Tern tuning its wings), de Danielle D’Ermo fue captado en Florida, Estados Unidos.

Foto: @Exulansista

Lamento (Lamentation!), de Jacques Poulard retrata la aparente tristeza de un oso polar tras verse en el reflejo del agua.

Foto: @Exulansista

Clase de saludo al sol (Sun Salutation Class), de Sue Hollis es una foto de un león marino descansando en las aguas de las Islas Galápagos.

Foto: @Exulansista

¡Distancia social, por favor! (Social distance, please!), de Petr Sochman captó a dos periquitos de anillo rosa que parecen aplicar distancias de seguridad social en el Parque Nacional de Kaudulla, en Sri Lanka.

Foto: @Exulansista

Negociaciones difíciles (Tough negotiations), de Ayala Fishaimer retrata a un zorro ya un roedor, en Israel.

Foto: @Exulansista

Silencio, por favor (Quiet Please), de Mike Lessel, retrata a un ave de presa, un cernícalo en la playa de Huntington, California, Estados Unidos.

Foto: @Exulansista

Podría vomitar (I could puke), de Christina Holfelder es una fotografía tomada en las Islas Malvinas.

Foto: @Exulansista

De verdad, ¿compartirás algo? (Seriously, would you share some?), de Krisztina ScheefSeriously captó a dos frailes atlánticos, nativos del Océano Atlántico, en Escocia, Reino Unido.

Foto: @Exulansista

Echándose unas risas (Having a Laugh), de Ken Crossan, que tomó una foca en Caithness, Escocia.

Foto: @Exulansista

Cucú (Peekaboo), de Jagdeep Rajput, que captó a un impresionante y bellísimo tigre de bengala en el Parque Nacional de Ranthambhor, en la India.

Foto: @Exulansista

Como madre, como hija (Like mother like daughter), de Jagdeep Rajput, son una elefanta madre y su cría que caminan por el Parque Nacional de Corbett, en la India.

