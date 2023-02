Disney prepara Toy Story 5 y los millenials responden con memes

Toy Story es una de las franquicias de animación más antiguas presentó su primera película en 1995, la cual redefinió las producciones introduciendo a la caricatura en premiaciones de alto reconocimiento como los Oscar.

Gracias a su gran éxito, Disney anunció que ya está preparando la quinta parte de esta película, lo que generó variedad de opiniones, entre fans emocionados y otros más criticando que la historia continúe.

La última parte de la saga, Toy Story 4, fue lanzada en el 2019, dejando para el final al vaquero Woody lejos del resto de su familia de juguetes, que originalmente pertenecieron al niño Andy, para vivir en una feria.

Para la parte cinco se podría desarrollar la historia de Woody y su nueva vida en el hogar que eligió o quizá lo que ocurrió con Buzz Lightyear y el resto de juguetes que se quedaron con Bonnie, la segunda dueña del grupo.

Pero las generaciones que comenzaron a ver Toy Story cuando eran niños ya comienzan a sentirse desesperados de que las aventuras sigan y no le den un final de una vez por todas, así que reaccionaron con memes y aquí te dejamos los mejores:

Yo no quiero una Toy Story 5 yo quiero LA TERCERA DE MONSTER INC QUIERO SABER QUE MIERDA PASO CON BOO pic.twitter.com/FVpbPCmi8b — Blue ⭐⭐⭐ (@iTONYSRED) February 8, 2023

Me seeing Toy Story 5 in theaters: pic.twitter.com/9HqWhCdsMO — NICK SILVA🤌🏼 (@nicksilva1) February 9, 2023

Woody triste yendo a grabar

Toy story 5 y no lo dejan jubilarse. pic.twitter.com/VSGbHXWZ0y — mojarras baru (@HelverHafc) February 9, 2023

"Van a sacar toy story 5"

Disney: pic.twitter.com/SyseSP1bOI — Credlap SA (@Credlapoficial) February 9, 2023

Ahora que se confirmo Toy Story 5 estoy ansioso por ver esta escena. pic.twitter.com/jj89vJYc4D — Edgar 🐱 #QUANTUMANIA🐜 You Era (@Edgarbxd) February 9, 2023

Yo, después de que Pixar nos hiciera creer que Toy Story 4 sería la última película de la saga, y ahora sacará Toy Story 5: pic.twitter.com/vBybFBeL4m — Fernanda Ortega (@ferortega11_) February 8, 2023









