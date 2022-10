"Perdóname, Laura", las extrañas disculpas que aparecen en espectaculares de la CDMX

Usuarios en redes sociales han comenzado a hacer virales unos espectaculares colocados en varios puntos de la Ciudad de México, los cuales, tienen una dedicatoria a una persona que responde al nombre de Laura.

Estos anuncios se ubican en las principales avenidas de la capital, y tienen el objetivo, parece ser, de una pareja pidiendo disculpas, a lo que para las malas lenguas, se puede tratar de una infidelidad.

Frases como: "Laura: Me quedé en el hotel para no manejar de noche"; "Perdóname, Laura fui un idiota"; "Laura: ella y yo solo somos amigos, créeme, por favor" o "Laura: ¿Puedes desbloquearme? Necesito hablar contigo", visten los espectaculares de la CDMX, y las personas no han tardado en responder.

No caigas Laura. 😁 pic.twitter.com/TrABGIX0vo — Alex (@VenteDigo1) October 6, 2022

Muchos de los capitalinos han aprovechado estas disculpas para, con creatividad, sacar los mejores memes y bromas sobre esta situación, además de darles su consejo a Laura.

Entre los consejos más originales se puede leer: "Laura no está, Laura se fueee"; "Bueno, hay que admitir que hay presupuesto para pedir perdón" o "No estoy. Me fui".

@karenjanettevg #queesesoooooooooooooooooooooo #pintamostodalacasa #letrero #fyp #viraltiktok ♬ sonido original - Añade tu nombre #laura #desbloqueando #jajaja😂 ♬ sonido original - Satomi @adivalhe Que es esooooo!! #queeseso

La popularidad de estos carteles en las avenidas de la CDMX ha crecido bastante, y muchos usuarios están esperando la respuesta de Laura, ya que hasta el momento, la remitente no se conoce ni ha respondido ante estas peculiares disculpas.

Aquí los mejores memes de Laura y sus disculpas:

No caigas Laura. 😁 pic.twitter.com/TrABGIX0vo — Alex (@VenteDigo1) October 6, 2022 pic.twitter.com/DaPU03omud — Oscar A. Salgado C. (@oscar_salgado) October 7, 2022 No se quien sea Laura, pero por favor entiende que hay mucha inseguridad!! pic.twitter.com/6xlTd8Ka3Q — Antonio Delgado (@AntonioDelgadoD) October 6, 2022 No lo perdones Laura! 😂😂 pic.twitter.com/FhqgAUhLk3 — 𝗕𝗮𝗿𝗯𝘆𝓠.❀🍒 (@labarbycute) October 7, 2022

También hay algunas personas que señalan que se podría tratar de una campaña publicitaria atribuida a la cantante ecuatoriana Mar Rendón, pues el próximo 12 de octubre lanzará su tema "Laura no está". Aun así, quedamos en espera para conocer la verdad, ¿Laura perdonará a su pareja?

