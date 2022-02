El estafador de Bumble: joven mexicana denuncia a ligue que quería robarle 26 mil pesos

Luego de la historia del estafador de Tinder, que le dio la vuelta al mundo gracias al documental de Netflix, ha surgido otra historia en la que el defraudador ha usado la aplicación de Bumble para engañar a una joven mexicana, que se identifica con el nombre de Ana Pau pero de qué va esta otra aplicación y qué fue lo que le pasó a la a esta nueva víctima? Aquí te lo contamos.

¿Qué es Bumble?

Bumble es una aplicación que ofrece a los usuarios tres funciones específicas:

Buscar pareja Hacer nuevos amigos Ampliar tu red de contactos profesionales

Justo las tres funciones anteriores son las que hacen diferente a Bumble de Tinder, pues recordemos que esta última está enfocada para que la usen personas que están en busca de una pareja.

¿Quién es el estafador de Bumble?

El estafador de Bubmble fue identificado por su víctima como Eduardo, un joven que conoció por esta aplicación y que al final, logró engañarla casi igual que el israelita Simon Leviev y le sacó 26 mil pesos.

¿Qué hizo el estafador de Bumble?

De acuerdo con la denuncia de Ana Pau en redes sociales, conoció a Eduardo a principios de 2021 para luego comenzar una relación.

La joven asegura que se enamoró de él gracias a que era muy cariñoso y atento, incluso él llegó a decirle que como abogado, participaba en varios foros hablando desde la parte legal en temas de perspectiva de género. Incluso llegó a salir en el Canal del Poder Judicial de la Federación.

Me enamoré de él porque me demostraba cariño y sabía escuchar. Le interesaba hablar de violencia de género y se las daba de “aliado”. Incluso salía en un par de foros opinando como abogado sobre perspectiva de género en el canal de @JusticiaTV_MX de la @SCJN pic.twitter.com/KR0vFl0Czl — paupau de uva (@Anapau_94) February 14, 2022

Ana Pau reveló que primero le prestó 3 mil pesos luego de que le dijera que se necesitaba hacerse una prueba Covid y que en el trabajo no lo apoyaban para pagarla, sin embargo, todo comenzó a empeorar cuando le informó que estaba en el hospital que no podía pagar las cuentas que debía, por lo que ella terminó prestándole 11 mil pesos que eran parte de sus ahorros.

Al caer en su engaño sobre que estaba cada vez más grave de coronavirus, Eduardo le dijo que lo iban a entubar y que le daría su celular a su hermano para que ahora siguiera en contacto con él.

Posteriormente, su supuesto hermano la contactó y le dijo que los doctores le habían dicho que Eduardo no sobreviviría, por lo que le pidió 7 mil más para pagar una ambulancia a un hospital público y mil 500 más para pagar los servicios del departamento que estaba rentando.

El 8 de agosto me avisa que está grave y tienen que intubarlo, se despide y le deja su celular a su hermano para que me mantenga al tanto. Yo estaba tan precoupada que LE PUSE UNA PINCHE VELADORA... pic.twitter.com/JkB7U3pAqB — paupau de uva (@Anapau_94) February 14, 2022

Sin embargo, "de manera milagrosa", Eduardo empezó a recuperarse poco a poco y luego le hizo saber a Ana que lo habían despedido, por lo que le pidió que lo ayudara a seguir pagando la renta mientras le llegaba el dinero que le debían por "despido injustificado" pero que sería hasta febrero de 2022 que tendría ese efectivo.

Posteriormente, tras supuestamente recuperarse volvió a tener citas con Ana Pau y en una de ellas, él aseguró que le habían clonado la tarjeta, algo que a la joven también le había pasado.

Con el paso del tiempo Eduardo comenzó a darle largas y pretexto para no regresarle el dinero y dejar de salir con ella. Por lo que la mexicana optó por terminar su relación pues incluso ella se enfermó de Covid y él pero le pidió que cumpliera con pagarle todo el dinero que le debía.

Cuando lo busqué para que pagara me daba largas, pedía prórrogas, me dejaba en visto o daba excusas súper pendejas: que sus cuentas congeladas, lo asaltaron, los depósitos no caían. pic.twitter.com/8gZRtVWmm9 — paupau de uva (@Anapau_94) February 14, 2022

Segunda víctima del estafador de Bumble

La joven perdió contacto con el supuesto abogado y buscó a uno de sus amigos, el cuál le confesó que también le debía dinero y que de igual forma lo había engañado diciéndole que sus papás se habían enfermado de Covid y que hasta lo habían secuestrado en un taxi.

Aquí le pide dinero a Chato PORQUE LO TIENEN SECUESTRADO EN UN TAXI mientras a mí me dice que está en la oficina. EL PINCHE DESCARO, LA AUDACIA.

Vemos cómo Chato ya no le cree y no suelta dinero, por las mismas fechas que me empezó a estafar a mí... pic.twitter.com/SiAscMwJsz — paupau de uva (@Anapau_94) February 14, 2022

Fue cuando empezaron a platicar mas, que ambos se dieron cuenta que habían sido estafados.

Finalmente, Ana aseguró que hacía público todo el caso para protegerse pues temía que hubiera represalias y sobre todo, para que no hubiera más víctimas pues al parecer se identifica como abogado del Colectiva feminista del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

Bumble responde ante denuncia de Ana

La aplicación respondió el hilo que Ana hizo público en su cuenta y le aseguró que borrarían su perfil y que la apoyarían en lo que necesitara. A lo que la joven les agradeció por su solidaridad y les compartió los datos que había capturado de su cuenta en la app.

Nos horroriza saber que alguien que conociste en Bumble te trató de esta manera. Nos aseguraremos de que su perfil se elimine de inmediato, si es que aún no has podido denunciarlo dentro de la aplicación. Estamos aquí para ti. 💛 — Bumble (@bumble) February 14, 2022

Sin embargo, pese a la respuesta de la empresa, ninguna otra autoridad se ha pronunciado para ayudar a la joven y que este nuevo estafador rinda cuentas ante la justicia por el dinero robado.