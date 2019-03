Esto es lo que debes saber de Ayuwoki, el nuevo "terror" de las redes sociales

Un nuevo creepypasta ha llegado a las redes sociales. Se trata de "Ayuwoki", una grotesca máscara que pretende aterrarte de miedo con la figura del fallecido rey del pop, Michael Jackson. Rt o se te aparece EL AYUWOKI a las 3 de la mañana. pic.twitter.com/TR2akyYOWt — ɪᴠᴀʀ (@UriCormick) March 2, 2019

Aunque algunos lo catalogan más como el meme del momento, muchos usuarios aseguran que les causa miedo la figura que se ha viralizado por Facebook en los últimos días.

Se trata pues, de una versión espantosa el cantante Michael Jackson, que se ha usado más como una forma de causar gracia que miedo, cuya historia de terror narra cómo el ser de otro mundo es capaz de aparecer detrás de ti para asustarte.

La versión que más se ha compartido en las redes, es que Ayuwoki aparecerá en tu casa a las 3 de la mañana para gritarte de la misma forma que lo hacía MJJ, "¡Hee Hee!". Como era de esperarse, hay quienes han incluso creado historias más detalladas de su existencia.

Los internautas lo bautizaron como "Ayuwoki" que es una especie de mala pronunciación de la canción Smooth Criminal que dice "Annie, are you ok?". Cuidado con el ayuwoki que sale a estas horas hee hee pic.twitter.com/9YcWZoCNk5 — Wladek (@wladekszpillman) March 3, 2019

Pero la historia detrás del meme, es que en el video que fue publicado en Youtube, llamado "My Ghoul Jackson" (Mi Jackson necrófago), se ve al "Ayuwoki" moviéndose solo.

En concreto, se puede ver a una figura animatrónica que en un principio estaba pensada para ser el rey del Rock Elvis Presley, pero por alguna razón terminó con la vestimenta del Rey del Pop Michael Jackson.