¿AMLO tiene un hijo perdido? te contamos la historia detrás de redes

Te vamos a relatar una pequeña anécdota que tiene de todo. Inició con un simple tuit, se viralizó, muchos comentaron y bueno... el final vaya que es inesperado.

Luego del virtual triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, el usuario de Twitter @pincheAyax soltó una bomba en su cuenta: "Mi mamá tiene esta foto ancestral con AMLO en la sala de su casa y me gusta pensar que es mi verdadero padre”, escribió a lado de las dos fotos.

Primero, la postal en su sala:

Foto: @pincheAyax

Y luego, una foto suya:

Foto: @pincheAyax

Y bueno, internet hizo lo suyo. De inmediato todos notaron el gran parecido entre un joven Andrés Manuel y el usuario de Twitter y comenzaron a soltar miles de hipótesis.

Que el @pincheAyax nos cuente más pic.twitter.com/rqSAU445Xn — 𝔼𝕝 𝕊𝕖𝕟𝕒𝕕𝕠𝕣 ® 🇲🇽 (@el_senador) 5 de julio de 2018

También le llovió buena vibra y una que otra felicitación.

me siento como Bart cuando se convierte en el Niño Yo No Fui — perro (@pincheAyax) 5 de julio de 2018

Pero luego de que se descontrolara el asunto, aclaró que todo se trataba de una simple broma que al final algunos no entendieron y comenzaron a atacarlo. Esta situación provocó que, bueno, se terminaran las risas en Twitter.

"No siento que haya hecho nada mal. Compartí algo chistoso que luego un vato nefasto convirtió en algo clasista. No me arrepiento de ser moreno ni de verme como me veo. Mucho menos de parecer hijo de López Obrador, ya quisieran", escribió.

Todos lloramos, todos nos reímos, pero ya borré el post donde se revela que AMLO es mi verdadero padre pq Twitter en español punto com puede ser un lugar muy tóxico alv — perro (@pincheAyax) 4 de julio de 2018 Update: El post sobre mi linaje llegó a Facebook y se hizo viral. Me han llegado decenas de mensajes. Me atajó el servicio mayor presidencial saliendo de la oficina y me forzaron a tomar una prueba de ADN. Ahora estoy en una sala de espera en Palacio Nacional a punto de conocer a — perro (@pincheAyax) 4 de julio de 2018 Lo más raro de este mame de ser el hijo de AMLO es haber visto mi selfie que tengo acá en tantos lados. ¿Está perra mi camisa de Mega Man o k? — perro (@pincheAyax) 5 de julio de 2018

Lo que sí es cierto es que uno de los hijos verdaderos de López Obrador sufre de los mismos ataques por su apariencia y por ello el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)ya se pronunció.

Alejandra HassPaciuc, presidenta del Conapred, exhortó a los mexicanos a dejar de compartir en redes sociales memes y expresiones discriminatorias contra candidatos electos en redes sociales y sus familiares, entre ellos el hijo menor de Obrador.

