Mi primera chamba: empleado roba más de 50 iPhones en su primer día de trabajo

Autoridades en Rusia dieron a conocer un robo poco usual que ocurrió en una tienda de tecnología, después de que un nuevo empleado no perdió el tiempo y, en apenas su primer día, decidió llevarse más de 50 iPhones.

Lee también: Niños conquistan con disfraz de Tarjeta de Movilidad: CDMX los busca para darles regalos sorpresa

El Ministerio del Interior de Rusia dio a conocer las imágenes del robo y fueron publicadas por el medio local Lenta, en donde se puede ver cómo un hombre llega a la oficina de trabajo para comenzar a colocar los teléfonos en diversas mochilas y maletas.

Virales Día de Muertos 2023: ¿por qué los niños se disfrazaron de cámaras y bocinas para pedir dulces?

En algún momento, el sospechoso buscó derribar la cámara de seguridad del negocio con un trapeador, pero al no conseguirlo decidió seguir con el robo y, en pocos segundos, logró llevarse la mayor cantidad de productos que pudo.

De acuerdo con las autoridades, el ladrón es un hombre de 44 años originario de la región de Stravropol. El empleo en la tienda de tecnología ubicada al noreste de Moscú lo consiguió después de utilizar documentos falsos para ser nombrado nuevo gerente de ventas, lo que le permitió tener acceso a las llaves del local.

El día del robo, el cual se supone era el primer día de trabajo, el tipo llegó antes que todos a la oficina para llevarse 53 iPhones en total y el dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora, por lo que los daños ascendieron a más de tres millones de rublos, poco más de medio millón de pesos.

¿Lograron atrapar al ladrón de iPhones?

Detectives en Moscú comenzaron las investigaciones para ubicar al sospechoso y descubrieron que logró vender al menos 20 de los más de 50 teléfonos robados durante su trayecto a Stravropol, la mayoría de ellos los vendió en la región de Rostov.

Fue precisamente en su casa en Stavropol donde se logró dar con el ladrón, ahí se lograron recuperar y confiscar algunos de los bienes robados, pero no la totalidad de ellos. Las autoridades se vieron beneficiadas por el hecho de que el ladrón no ocultó su rostro para no causar tantas sospechas.

Nota publicada en El Sol de Puebla