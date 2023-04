Pearl, la chihuahua que mide menos de 10 cm, obtiene el récord Guinness por su diminuto tamaño

Una perrita Chihuahua llamada Pearl entró al libro de los récords Guinness por ser el perro más pequeño de mundo. La mascota es originaria de Estados Unidos y mide apenas 9.14 centímetros de altura.

Fue el nueve de abril cuando el récord Guinness hizo público que Pearl se había coronado como la perra más diminuta, su peso es tan sólo de 500 gramos y es casi del tamaño de un dólar, pues su longitud es de 12.7 centímetros.

Pearl doesn't even stand 10 centimetres off the ground

Pearl fue presentada en el programa italiano "Lo show dei record" por su dueña Vanessa Semler, y al contrario de parecer nerviosa o intimidada, la chihuahua se vio cómoda en el set.

Semler contó que la dieta de Pearl era exclusiva, ya que sólo la alimenta con salmón y pollo. Además, dijo que su mascota solía tener una actitud de diva.

Pearl nacida en Florida, EU el 1 de septiembre de 2020, es producto de un linaje de ganadores, pues el anterior poseedor del mismo récord es Miracle Milly, quien falleció en 2020 antes de que Pearl naciera.

Miracle pesó 28 gramos al nacer, y su altura máxima fue de 9.65 centímetros, además, era hermano de la madre de Pearl.

“Tenemos la suerte de tenerla y tener esta oportunidad única de romper nuestro propio récord y compartir con el mundo esta increíble noticia”, ”, dijo Vanesa Semler sobre Pearl.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Guinness World Records (@guinnessworldrecords)

Según un reportaje publicado en el 2018 por The Telegraph, Miracle Milly fue clonado 49 veces en Sooam Biotech Research Foundation en Seúl, en Corea del Sur, para investigar sus genes y entender a qué se debía su tamaño tan pequeño.

Pearl compitió por el récord Guinness con Pilaf, la chihuahua de la actriz Demi Moore a quien la estrella de Hollywood le hizo una campaña en redes sociales para quedarse con el puesto, pero perdió por ser más grande, ya que Pilaf pesa 700 gramos.