Primer ministro en India bebe agua de río para demostrar su "pureza" y termina hospitalizado

Punjab, un territorio ubicado al norte de la India, se ha vuelto el centro de atención gracias a su primer ministro Bhagwant Mann, el cual se ha vuelto viral en redes sociales luego de que realizara un acto que muchos considerarían nada higiénico.

Con motivo de la conmemoración del 22 aniversario de la limpieza del río Kali Bein, el primer ministro bebió del agua sin ningún problema y se mostró tranquilo durante la grabación del video.

Sin embargo, nunca se imaginó que su "agua sagrada" lo llevaría al hospital.

"Bhagwant Mann, mientras bebía agua bendita en Sultanpur Lodhi, la tierra tocada por los pies de Guru Nanak Sahib", dice la publicación.

Punjab Chief Minister openly drinks a glass of polluted water from a ‘holy river’ to prove that water is clean. Now admitted to hospital. pic.twitter.com/MH1OLwUlUw — Ashok Swain (@ashoswai) July 21, 2022

El funcionario decidió tomar agua del supuesto río sagrado para comprobarle a la gente que el agua era pura y no estaba contaminada.

De acuerdo con el medio indio Zee News, Bhagwant Mann terminó padeciendo una infección estomacal, por lo que fue trasladado de urgencia a un centro médico privado.

"Bhagwant Mann ingresó en un hospital en Nueva Delhi debido a un dolor de estómago insoportable", señaló el portal.

Sin embargo, su administración negó que fuera consecuencia del agua que había bebido y dijo que sólo se había tratado de un "chequeo médico de rutina".

El medio local por otro lado reveló que el funcionario permaneció internado hasta este jueves por la mañana y recibió tratamiento por por su infección en el estómago.