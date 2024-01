Revendedor de roscas de Reyes en Costco se defiende: mientras no robes, todo es trabajo

Desde hace varios días se han hecho virales videos de personas que compran pasteles por montones en el Costco para revenderlos. En los clips pueden verse filas enormes de personas esperando para entrar a la tienda, también hay quienes acamparon desde la noche anterior y por supuesto no pueden faltar las peleas.

Estas y otras más curiosas anécdotas han provocado reacciones encontradas en redes sociales; algunos han dicho que los revendedores son aprovechados ya que abusan con los precios en la reventa y que es mejor hacerlos o comprarlos en otro lado.

Otros han dicho que Costco debería de ponerle alto, ya sea con menos membresías o limitando las compras, aunque estás sugerencias han sido tildadas de clasistas. En este sentido, un revendedor ha defendido sus compras y ha dado su testimonio en defensa de lo que considera un “negocio legítimo”.

"Es un trabajo más"

A través de su cuenta de TikTok, un comerciante llamado Jesús defendió la reventa y dijo que la gente exageraba ya que hay mucho como él que se esforzaron por invertir.

“Yo no gasté dinero en Navidad ni nada para poder juntar dinero extra para comprar unas roscas y poder hacer poquito dinero. El hombre también defendió que su trabajo es legal y que nadie está obligado a comprar la rosca de reyes con él. No entiendo a la gente por qué se enoja tanto por eso, si uno le busca; todo es trabajo, mientras no robe, todo es trabajo”.

En otro de sus videos, Jesús dijo que el precio máximo en que podía vender los pasteles es 500 pesos y que algunos precios que circulaban eran exagerados.

“Yo he oído que dicen que todos los revendedores son un asco y la neta no. Hay unos que las venden barato 440 las venden 350, yo creo que hasta 500 es un precio razonable si te la van a entregar a tu casa”, cuenta el tiktokero.

En otro de sus videos muestra varias charolas de roscas listas para subir a los auto; en el clip pueden verse más de 10 torres de rosca de Reyes.